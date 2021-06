Yazın girişi, ruhen rahatlamak istediğimiz ve kendimizi dışarılara atmak istediğimiz ay olan haziran, içimizi kıpır kıpır ettirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Bugünden itibaren hayattaki önem sıramızı değiştirecek ve somut olana yöneleceğiz. Nedir bu somut olan derseniz; evimizdeki buzdolabımızın düzenini, iş yerimizdeki masamızın yerini kısacası gün içinde vakit geçirdiğimiz eşyaların alanlarını değiştirmek, güncellemek isteyeceğiz. Dış görünüşümüzü, tarzımızı da değiştirmek isteyeceğiz. Her köşe gözümüze takılırken adeta bahar temizliği yapacağız.



ŞİFACI AĞUSTOS

2021'in haziran ayı ruhlarımızdan, zihinlerimizden dışarı taşacak, huzuru kovalayacağız kısacası… Uzun zamandır kalbindeki ağrıları atamayanlar ise bu kötü günleri unutmak için ilk adımlarını bugün atacak. Ağustos ayı her ne kadar biraz daha şifacı olsa da kimimiz kırgınlıklarını bu aya da taşıyor. Şimdi ise iyileşmeye önce düşüncelerimizden başlayacağız. Hiç merak etmeyin yavaş yavaş kalbe de sıra gelecek. Bu ayın temposunun düşük olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Enerjimiz yerine gelirken değişimleri de isteyerek kucaklayacağız. Bu ay sizi yoran bütün konuları çözüme kavuşturacaksınız. Eğer yaşadığınız ayrılık sonrası tekrar barışır mıyız, arayayım mı ya da beni arayacak mı gibi sorularla aklınızı dolduruyorsanız artık geçmişin iplerini bırakmaya başlayacaksınız.

Mental yorgunluğumuzu hafifleteceğiz.

Hayatın akışına ayak uydurmak kolay gelecek.

Elini taşın altına koyanlarla yolumuza devam edeceğiz.

Gerçekleri kabul edeceğiz.

Oldurmaya çalışmayacak olana bakacağız.

Hayat yolumuzu düzenleyeceğiz.

İçimizi çok daha aydınlık tutacağız.

Bağışlayıcı olacağız.

Hayatımıza esneklik katacağız.

Harcamalarımıza bir düzen gelecek.

Eğitime ilgi artacak hem de her yaşta.

Haziran ayı hem bu kadar değişimi barındıracak hem de bizi biraz olsun içsel düşüncelerimizle de baş başa bırakacak. Herkesin hayatında kendine göre engelleri vardır. Ancak bu ay, kayda değer olmayan bütün sorunları görmezden gelmesini de bileceğiz. Her şey uzunca süre üzerine düşülmeyi hak etmez, unutmayın. Bu ayın ruhunda harekete geçirmek var.