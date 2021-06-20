Düşüncelerimizi dile getirirken çoğu zaman kullanırız ancak bazen de bu lafın ağırlığını hafife alırız. Fazla düşünmeyin. Bu kelime 'asla'nın ta kendisi. Haziran ayının gökyüzü gündemi epey yoğunken rahat bir nefes almak için bütün önceliklerimizi gözden geçirecek ve asla dediğimiz konuların üzerinden yeniden geçmek isteyeceğiz. Kendi hayatımıza yönelmek ilk amaçlarımızdan birisi olacak. Geride bıraktığımız bütün günler yalnızca birer tecrübe olacak. Dünya bu kadar hızlı dönerken, bizler yavaş kalmak istemeyeceğiz. Kimimiz hayattan aldığı dersleri gözden geçirecek, kimimiz geleceğe dair planlarını kökten değiştirecek, kimimiz ise bambaşka yönlere doğru evrilecek. Bunu gökyüzü bizlere gösterecek.



YÜZEYSELLİK Mİ?

İçerisinde büyük iddiaları ve büyük konuşmaları barındıran haziran ayı, asla başıma gelmez dediğimiz olayları bile bir anda önümüze koyabilir. Burada önemli olan zaafların aslında ne kadar zaaf olduğunu anlamak ve tutarlı olmak olacak. Ne olaylar yaşamış, neler duymuş, neler söylemiş olsanız da bu ay şaşırmak için biçilmiş kaftan.

Yaşantınızda yoğun değişimler yaşadığınız zamanları düşündüğünüz anda kendi savaşınızdan nasıl sağ çıktığınıza dahi şaşırıyorsunuz. İşlerin tersine döneceği haziran ayında en ideal döngüyü yaşadığınızı da fark edeceksiniz. Değişiminizi olumlu anlamda devam ettirirken yaşadığınız her şeyi çok derinden hissedeceksiniz.

Ailesiyle sorun yaşayan, örneğin; eşiyle, çocuğuyla ya da geliniyle anlaşamayan 1950-1969 yılları arasında doğanlar her ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar insanları memnun etmenin mümkün olmadığını daha net fark edecekler. Değişimin öncüsü olarak kendi isteklerine yönelecekler. Bütün 'asla'ları rafa kaldırmanın kolay olmadığını bizzat görecekler.

1970-1984 yılları arasında doğanlar ise evliliklerini yeniden gözden geçirecekler. Geçmişte asla yapmam dediklerini daha ılımlı bir biçimde bir daha düşünecekler.

Yıpranmış birlikteliklerden çıkan 1984-1989 yılları arasında doğanlar bu ay kendilerini bulacaklar. Nasıl diye soracak olursanız, bir süredir baskılanmış, manipüle edilmiş duygularını ortaya çıkaracak ve birilerinden uzaklaşmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını fark edecekler. Yaşam yolunda henüz yeni yeni yorulmaya başlayan 1990-1998 yılında doğanlar hayatlarını başkalarına göre değil, kendilerine göre planlamaya başlayacaklar. Birey olmanın ağırlığını yaşarken yeniden olgunlaşacaklar.