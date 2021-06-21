KOÇ: Gökyüzü programının oldukça hareketli olduğu bir haftadayız. Planlarını programlarını son dakikaya bırakmasan da bu hafta değişiklikler olabilir. Korkularının üzerine gideceksin.

❱❱❱ BOĞA: Geçmiş ile muhasebe yapman gerekiyor. Sürekli olarak seni meşgul eden konuların yakanı bırakmasını istiyorsun.

Beklemediğin bir anda önemli bir destek imdadına yetişebilir.

❱❱❱ İKİZLER: Yaz aylarının getirdiği tatlı yorgunlukla başa çıkmaya çalışıyorsun. Aynı anda birçok işe yetişmeye çalışmaktan vazgeçmelisin. İhtiyacın olan bir anda beklemediğin bir kişi yanında olabilir.

❱❱❱ YENGEÇ: Karşıt burcunda meydana gelecek Dolunay, kariyerini işaret edecek. Kendin için en iyisini arıyor olman, yeni planlara zemin hazırlayabilir. Perşembe günü senin için öne çıkan gün olacak.

❱❱❱ ASLAN: Mücadele gezegeninin burcundaki hareketi devam ediyor. Birçok konuda aklına takılan soruların peşinde olacaksın.

Gökyüzünün hareketli gündemi, programında ani değişimlere sebep olabilir.

❱❱❱ BAŞAK: Karşıt burcunda Jüpiter retrosu meydana gelecek. Yeniliklerle dolu bir hafta seni bekliyor. Çalışmayan bir Başak burcuysan, umudunu kaybettiğin bir anda, Güneş senin için yeniden doğacak.



❱❱❱ TERAZİ: Önceliklerin değişiyor. Beklemediğin bir anda beklemediğin bir fırsat kapını çalabilir.

İhmal ettiğin konuların olup olmadığını gözden geçirmelisin.

Tedbirli olmanda fayda var.

❱❱❱ AKREP: Bazı konulardaki çekimser tavrın, seni olumsuz etkiliyor. Bu haftayı sosyal olarak yoğun geçirebilirsin. Cumartesi günü, güzel haberler kapını çalabilir.

❱❱❱ YAY: Taşınma telaşesi bu haftayı senin için şekillendirecek. Yeni planlar ve programların istemesen de değişebilir. Gezegen geçişleri hayatındaki yeni fırsatları işaret edebilir.

❱❱❱ OĞLAK: Kendi isteklerinle ilgilenmelisin. Hareketin eksik olmayacağı bir hafta, gökyüzünün işaretleri bu yönde. Perşembe günü burcunda Dolunay meydana gelecek. Kabuğundan çıkmanın tam zamanı.

❱❱❱ KOVA: Maddi konular bu hafta gündeminde olacak. Ertelemekten sıkıldığın konular bu hafta tekrar karşına gelebilir. Daha fazla ertelememen gerektiğinin farkında olmalısın. İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açmanın vakti.

❱❱❱ BALIK: Yeni haftada gökyüzü gündemi oldukça hareketli. Burcunda gerçekleşecek Jüpiter retrosu programını değiştirebilir. İç dünyanla yüzleşecek ve sorunlarının üstüne gideceksin. Salı günü senin için ön plana çıkacak.