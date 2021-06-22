Hayatımızda anlaşmazlıkları minimuma indirmek, büyütmeden sonlandırmak veya sonrasında çözüme ulaştırmak da mümkündür. Peki, bunları nasıl başarabiliriz? Gelin beraber bakalım.



❱❱❱ KOÇ: Sabırsız yapıları nedeniyle, en son söyleyeceği şeyi en başta söylerler. Bu bakımdan bir Koç'la sağlıklı iletişim kurmak isteyen biri, tartışma çıkacağını anladığı anda ondan uzaklaşmalıdır.

❱❱❱ BOĞA: Kendi mutluluğunu ve rahatını her şeyin üstünde tutmayı tercih eder. Bir Boğa ile ilişki içerisinde olmak, onun söylediklerine bağışıklık kazanmayı gerektirir.

❱❱❱ İKİZLER: Endişeden, telaştan önünü göremeyen İkizler, iletişim problemlerini de bu noktada yaşar. İkizlerle iletişimde aynı frekansı yakalayabilmek için onu telaşlandırmaktan kaçınmalısınız.

❱❱❱ YENGEÇ: Kendi içine öyle kapalıdır ve öyle bağlıdır ki, dışarıdan gelebilecek her müdahaleyi tehdit olarak algılar.

Yengeç'e ulaşmanın yolu, onun dilinden konuşmaktır.

❱❱❱ ASLAN: Konuşmanın, anlaşmanın en zor olduğu burçlardan biridir. Hatasını asla kabul etmeyen tavırları yüzünden bazen siz bile kendi doğrularınızı savunmaktan vazgeçersiniz.

❱❱❱ BAŞAK: Anlaşmazlıkları içindeki kuşkuyla büyütüp, içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Eleştirilerine kulak tıkarsanız daha kolay iletişim kurarsınız.

❱❱❱ TERAZİ: Terazinin en kötü özelliği üşengeç olmasıdır. Duyguları konusunda asla yalan söylemeyen Terazilerle anlaşmak, onlara sakin yaklaşıldığında çok kolaydır.

❱❱❱ AKREP: Gururlu olduğu kadar ihtiraslıdır da. Onlarla anlaşmazlığa düşmek de kolaydır, aynı şekilde doğru adımlarla çözüme ulaşmak da...

❱❱❱ YAY: Işık hızıyla umutsuzluğa kapılabilen Yay burçları, aynı zamanda da biraz düşünmeden konuşurlar.

Özgürlüğüne düşkünlüğüyle bilinir, onu kısıtlamamalısınız.

❱❱❱ OĞLAK: İstemediği bir şey olduğunda ne söyleyebilir ne de bir şey yokmuş gibi davranabilir.

Yapmanız gereken şey, onu kendi haline bırakmaktır.

❱❱❱ KOVA: Haksızlığa karşı tepkisini açıkça ortaya koyması takdir edilecek bir özellik belki ama aşırı muhalif tavırları ile de şimşekleri üzerine çekiyor.

Yargılayıcı olmazsanız anlaşmazlıkların önüne geçebilirsiniz.

❱❱❱ BALIK: Önyargılarıyla hareket eden Balıklarla iletişim kurmak için, açık sözlü olmanız ilk koşuldur. Güveni boşa çıkmadığı sürece onunla sorun yaşamazsınız.