Hayatımızda anlaşmazlıkları minimuma indirmek, büyütmeden sonlandırmak veya sonrasında çözüme ulaştırmak da mümkündür. Peki, bunları nasıl başarabiliriz? Gelin beraber bakalım.
❱❱❱ KOÇ: Sabırsız yapıları nedeniyle, en son söyleyeceği şeyi en başta söylerler. Bu bakımdan bir Koç'la sağlıklı iletişim kurmak isteyen biri, tartışma çıkacağını anladığı anda ondan uzaklaşmalıdır.
❱❱❱ BOĞA: Kendi mutluluğunu ve rahatını her şeyin üstünde tutmayı tercih eder. Bir Boğa ile ilişki içerisinde olmak, onun söylediklerine bağışıklık kazanmayı gerektirir.
❱❱❱ İKİZLER: Endişeden, telaştan önünü göremeyen İkizler, iletişim problemlerini de bu noktada yaşar. İkizlerle iletişimde aynı frekansı yakalayabilmek için onu telaşlandırmaktan kaçınmalısınız.
❱❱❱ YENGEÇ: Kendi içine öyle kapalıdır ve öyle bağlıdır ki, dışarıdan gelebilecek her müdahaleyi tehdit olarak algılar.
Yengeç'e ulaşmanın yolu, onun dilinden konuşmaktır.
❱❱❱ ASLAN: Konuşmanın, anlaşmanın en zor olduğu burçlardan biridir. Hatasını asla kabul etmeyen tavırları yüzünden bazen siz bile kendi doğrularınızı savunmaktan vazgeçersiniz.
❱❱❱ BAŞAK: Anlaşmazlıkları içindeki kuşkuyla büyütüp, içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Eleştirilerine kulak tıkarsanız daha kolay iletişim kurarsınız.
❱❱❱ TERAZİ: Terazinin en kötü özelliği üşengeç olmasıdır. Duyguları konusunda asla yalan söylemeyen Terazilerle anlaşmak, onlara sakin yaklaşıldığında çok kolaydır.
❱❱❱ AKREP: Gururlu olduğu kadar ihtiraslıdır da. Onlarla anlaşmazlığa düşmek de kolaydır, aynı şekilde doğru adımlarla çözüme ulaşmak da...
❱❱❱ YAY: Işık hızıyla umutsuzluğa kapılabilen Yay burçları, aynı zamanda da biraz düşünmeden konuşurlar.
Özgürlüğüne düşkünlüğüyle bilinir, onu kısıtlamamalısınız.
❱❱❱ OĞLAK: İstemediği bir şey olduğunda ne söyleyebilir ne de bir şey yokmuş gibi davranabilir.
Yapmanız gereken şey, onu kendi haline bırakmaktır.
❱❱❱ KOVA: Haksızlığa karşı tepkisini açıkça ortaya koyması takdir edilecek bir özellik belki ama aşırı muhalif tavırları ile de şimşekleri üzerine çekiyor.
Yargılayıcı olmazsanız anlaşmazlıkların önüne geçebilirsiniz.
❱❱❱ BALIK: Önyargılarıyla hareket eden Balıklarla iletişim kurmak için, açık sözlü olmanız ilk koşuldur. Güveni boşa çıkmadığı sürece onunla sorun yaşamazsınız.