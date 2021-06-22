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ZEYNEP TURAN
22 Haziran 2021, Salı ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Burçların anlayış limitleri

Hayatımızda anlaşmazlıkları minimuma indirmek, büyütmeden sonlandırmak veya sonrasında çözüme ulaştırmak da mümkündür. Peki, bunları nasıl başarabiliriz? Gelin beraber bakalım.

❱❱❱ KOÇ: Sabırsız yapıları nedeniyle, en son söyleyeceği şeyi en başta söylerler. Bu bakımdan bir Koç'la sağlıklı iletişim kurmak isteyen biri, tartışma çıkacağını anladığı anda ondan uzaklaşmalıdır.
❱❱❱ BOĞA: Kendi mutluluğunu ve rahatını her şeyin üstünde tutmayı tercih eder. Bir Boğa ile ilişki içerisinde olmak, onun söylediklerine bağışıklık kazanmayı gerektirir.
❱❱❱ İKİZLER: Endişeden, telaştan önünü göremeyen İkizler, iletişim problemlerini de bu noktada yaşar. İkizlerle iletişimde aynı frekansı yakalayabilmek için onu telaşlandırmaktan kaçınmalısınız.
❱❱❱ YENGEÇ: Kendi içine öyle kapalıdır ve öyle bağlıdır ki, dışarıdan gelebilecek her müdahaleyi tehdit olarak algılar.
Yengeç'e ulaşmanın yolu, onun dilinden konuşmaktır.
❱❱❱ ASLAN: Konuşmanın, anlaşmanın en zor olduğu burçlardan biridir. Hatasını asla kabul etmeyen tavırları yüzünden bazen siz bile kendi doğrularınızı savunmaktan vazgeçersiniz.
❱❱❱ BAŞAK: Anlaşmazlıkları içindeki kuşkuyla büyütüp, içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Eleştirilerine kulak tıkarsanız daha kolay iletişim kurarsınız.
❱❱❱ TERAZİ: Terazinin en kötü özelliği üşengeç olmasıdır. Duyguları konusunda asla yalan söylemeyen Terazilerle anlaşmak, onlara sakin yaklaşıldığında çok kolaydır.
❱❱❱ AKREP: Gururlu olduğu kadar ihtiraslıdır da. Onlarla anlaşmazlığa düşmek de kolaydır, aynı şekilde doğru adımlarla çözüme ulaşmak da...
❱❱❱ YAY: Işık hızıyla umutsuzluğa kapılabilen Yay burçları, aynı zamanda da biraz düşünmeden konuşurlar.
Özgürlüğüne düşkünlüğüyle bilinir, onu kısıtlamamalısınız.
❱❱❱ OĞLAK: İstemediği bir şey olduğunda ne söyleyebilir ne de bir şey yokmuş gibi davranabilir.
Yapmanız gereken şey, onu kendi haline bırakmaktır.
❱❱❱ KOVA: Haksızlığa karşı tepkisini açıkça ortaya koyması takdir edilecek bir özellik belki ama aşırı muhalif tavırları ile de şimşekleri üzerine çekiyor.
Yargılayıcı olmazsanız anlaşmazlıkların önüne geçebilirsiniz.
❱❱❱ BALIK: Önyargılarıyla hareket eden Balıklarla iletişim kurmak için, açık sözlü olmanız ilk koşuldur. Güveni boşa çıkmadığı sürece onunla sorun yaşamazsınız.

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