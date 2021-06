Evlilik, eşi benzeri olmayan bir müessese… Ne kadar müstesna duyguları içinde barındırsa da kimi zaman kendimizi sıkışmış gibi hissediyor ve bu durumu karşımızdaki kişiye yansıtmaktan çekinmiyoruz. Bu konuda sınırları bile aştığımız zamanlar oluyor. Mutlu olmak için çıktığımız bu anlamlı yolda mutsuz olmakla kalmıyor, hayatımızdaki insanı da mutsuz ediyoruz. İlişki durumlarında her şey planlandığı gibi gitmeyebiliyor. "Her daim ben" duygusunun gittikçe gücünü hissettirdiği bir yıldan geçerken ufak tefek pürüzleri aşmakta zorlanıyorsanız, bazı altın kuralları uygulamanızda fayda var. Nasıl mı, evliliğinize nefes aldırmanın çeşitli yolları var. Unutmayın, evlilikler de mutasyondan geçiyor.



KALPTEN SEVGİ

Sevginizi göstermekten ve dile getirmekten asla kaçmayın. En özelinize bu duyguyu hissettirin. Aranızdaki iletişimin sorunlu olduğunu düşünüyorsanız bunu çözmek için sorumluluk almaktan da çekinmeyin. Kendinize şunları da sormaktan vazgeçmeyin; acaba yalnızca stresimi mi sevdiğim kişiyle paylaşıyorum? Mutlu olduğum anları da anlatıyor muyum? Sevgiyi dile getirmek her zaman kazandırır, unutmayın.



BİZ OLABİLMEK

Aile kurmak, bir hayatı paylaşmak kolay bir sorumluluk değil. Bu sorumluluk zaman zaman çeşitli yol ayrımlarını da beraberinde getirir. Ancak unutmamak gerekir ki önemli olan bu yol ayrımlarını emek vererek aşmaktır. Evliliğinizi gölgede bırakacak ego savaşları sadece yaralarınızı kaşımaktan ibaret. Aşk iki kişilik, iki farklı karakterdir. Önemli olan ise biz olabilmektir.



HIRSLI OLMAYIN

Kim der ki ben hırslı değilim diye. Herkesin hayatında hırs yaptığı, bir parça da bu duyguya kapıldığı alanlar vardı. Evlilikte ise hırsları sürekli dile getirmek, sınırları aşmak için tetikleyici etki yaratır. Ses tonumuzdan, jest ve mimiklerimize kadar etkili olan iletişim dilimiz kont-rolden çıksa da bunu devam ettirmemektir mühim olan. Geri dönülemez şeyler hırslı dakikaların ardından söylenir. Kendinize, sevdiğiniz insana kırıldığınızı hatırlatın, nefrete dönüştürmeyin.