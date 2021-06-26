Dünya ve Türk futbolu 2022'nin eylül ayından itibaren konuşulacak, Mars–Satürn ise bu konuyu enine boyuna tanımlayacak.

İlk olarak, eylül ayına kadar da kulüp başkanları şu konularda kendilerine çelme takabilirler?

Transfer politikaları

Medya demeçleri

Özel hayatları

Para ilişkileri



KARŞITLIKTAN ETKİLENECEK İSİMLER

Mücadele gezegeni Mars ve düşünce gezegeni Satürn, iletişim kurduğu anda en uç noktaları işaret eder. Değindiği konular ise daima gündemin seyrini değiştirecek niteliktedir. Kuralları, sorumlulukları, tedbirleri, gecikmeleri, otoriteyi ve disiplini vurgular.



ŞENOL GÜNEŞ (1 HAZİRAN 1952)

Kuzey Ay Düğümü - Plüton karşıtlığını tetikleyecek. Son dakika başarısı ile sert söylemleri de ardı ardına gelecek.



NİHAT ÖZDEMİR (5 NISAN 1950)

Venüs – Jüpiter kavuşumunu aktif edecek.

Özdemir'in eski konuşmaları ve yeni açıklamaları birbiri ile uyuşmayacak.

Yeni kararlarına olan tepki ise düşündüğünden daha fazla olacak.



CÜNEYT ÇAKIR (23 KASIM 1976)

Satürn karşıtlığından geçerken Mars'ın müdahalesine maruz kalacak. Cüneyt Çakır'ın başarısı yer değiştirecek. Avrupa'da eleştiri, Türkiye'de ise ivme kazanacak.



RIDVAN DİLMEN (15 AĞUSTOS 1962)

Mars – Satürn karşıtlığından geçecek. Eski defterleri açarken öyle hikayeler anlatacak ki eski gazete kupürleri ile bir bütünlük oluşturacak. 90'lardaki konuların yeniden gündeme gelmesi futbolda da çeşitli ifşaları ortaya çıkaracak.



ALİ KOÇ (2 NİSAN 1967)

Haritasında bolca karşıtlığı olan ve burcu da ateş olan Ali Koç'u yoğun bir gündem bekliyor.

Yorgunluğu da sitem ile karışacak.

Diline dolayacağı isimler gündemi değiştirecek.



AHMET NUR ÇEBI (10 AĞUSTOS 1959)

Güneş–Uranüs kavuşumunda doğmuş Ahmet Nur Çebi, Mars – Aslan savaşından yenik çıkan isimler arasında olacak. Kimseye yaranamadığını ve hak ettiği şampiyonluğu kursağında bıraktıklarını fark edecek.



GS SPOR KULÜBÜ (30 EKİM 1905)

Galatasaray Güneş – Satürn döngüsünden geçiyor.

Galatasaray, 28 Temmuz'a kadar eşine zor rastlanır günlere ev sahipliği yapacak.