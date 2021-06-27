Jüpiter'i Balık burcunda olan ünlüleri neler bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım.



İREM SAK (9 ŞUBAT 1986)

Ülkemizin sevilen yüzlerinden olan ve 9 Şubat 1986 doğumlu İrem Sak, yeni ay Kova döngüsünde dünyaya gelmiş. Haritasında, Kova Stelyumu olan İrem Sak, aşk hayatıyla gündeme gelecek. Kendisi gibi ünlü biriyle bir ilişkiye start verebilir ünlü oyuncu.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği bugünlerde, dünyada komedi bir köşede artarken, İrem Sak yeniden ekranlara dönecek ve bir taşla iki kuş vuran ünlüler arasında yer alacak.



AÇELYA TOPALOĞLU (19 KASIM 1986)

Merkür, Venüs retro'sunda, duble retrolu bir haritası olan ve 19 Kasım 1986 doğumlu Açelya Topaloğlu da açıklamaları ve ilişkileriyle gündeme gelenler arasında yer alacak. Konuşulacak olan ünlüler arasında yer alan Açelya Topaloğlu, sosyal medyadaki çıkışları ile gündeme gelebilir. Jüpiter döngüsünde dünyaya gelen Açelya Topaloğlu, özel hayatında yüzü gülen ünlüler arasında yer alacak.



ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (1 NİSAN 1986)

1 Nisan 1986'da dünyaya gelen ve Mars'ı, Ay burcu ve Neptün'ü Oğlak olan, Özge Özpirinçci Ay Neptün kavuşumunda dünyaya gelmiş. Önümüzdeki günlerde Özge Özpirinçci, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam eden isimlerden olacak. Jüpiter'in geçişi ile birlikte, anne olacak olan Özge Özpirinçci'nin hem düğünü hem de hamileyken alacağı işler nedeniyle en şanslı dönemine girdiği herkes tarafından fark edilecek.



KAAN YILDIRIM (24 ARALIK 1986)

24 Aralık 1986'da dünyaya gelen ve Ay burcu Terazi olan, Kaan Yıldırım ise Jüpiter, Mars kavuşumunda dünyaya gelmiş. Başarılı oyuncu, özel hayatıyla ilgili gündeme gelirken, kariyer hayatında birtakım iddialara maruz kalabilir.

Kaan Yıldırım'ın Jüpiter Balık döngüsünde bol bol açıklamalarına tanıklık edebiliriz.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesaplarından yapacağı açıklamalarla, iddialara cevap vermek zorunda kalacak ve açıklamalarıyla gündemde olmaya devam edecek.



TANER ÖLMEZ (9 AĞUSTOS 1986)

9 Ağustos 1986 Mars retro'sunda doğan Taner Ölmez, farklı projelerde karşımıza çıkarken, sahnelerin açılmasıyla birlikte, farklı projelerde yer aldığını göreceğiz. Gerçek hayatında da babalığa yürüyeceği yıldan geçtiğini de önümüzdeki günlerde alacağımız haberlerle öğreneceğiz.



ALİNA BOZ (14 HAZİRAN 1998)

14 Haziran 1998'de dünyaya gelen Alina Boz, Jüpiter Balık döngüsünden de geçmiş. Jüpiter Balık döngüsünde, özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerden birisi de Alina Boz olacak.

2022 yılının nisan ayına kadar en çok kazanan ünlüler arasında da yer alacak. Farklı projelerle de ekranlarda olacak. Hayatıyla ilgili önemli kararlar alabilir.