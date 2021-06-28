❱❱❱ KOÇ: Bu hafta sessiz sakin bir hafta geçirmek isteyebilirsin.

Maddi konular hakkında gelişmelerle ilgili haberler alabilirsin.

Tasarruf konusunun önemini anlayacağın bu hafta da masraflarını kısacaksın.



❱❱❱ BOĞA: Gökyüzünde olan gezegen hareketlerinin etkisi devam ediyor. Her ne kadar planlarını yapmış olsan da son dakika aksiliklerine yer vermek istemeyeceksin.

Cuma günü bu hafta senin için öne çıkabilir.



❱❱❱ İKİZLER: Beklentilerini karşılamak için bu hafta sürekli hareket halinde olabilirsin. Aile kavramı bu hafta senin için daha önemli bir hal alabilir. Alacağın güzel haberler, geleceğe yönelik kaygılarına son verebilir.



❱❱❱ YENGEÇ BURÇLARI: "Bu hafta benim haftam olacak" diyebileceğin bir haftadasın. Salı günü birçok konuda beklediğin çözüme ulaşırken, radikal kararlar almaktan korkmayacaksın.



❱❱❱ ASLAN: Tatil konusu senin için bu haftanın en önemli gündemi olabilir. Hayatındaki iniş ve çıkışlardan sıkılmış olabilirsin. Ama umudunu kaybetmek yok!



❱❱❱ BAŞAK:

İstediğin fakat aradığın cesareti bulamadığın konuları bu hafta aradan çıkaracaksın.

Kaygılarından kurtulacak ve nefes aldığını hissedeceksin.

Seni ilgilendirmeyen konulardan mümkün olduğunca uzak durmak isteyeceksin.



❱❱❱ TERAZİ: Yeni hafta ve yeni ay güzellikleriyle beraber gelecek. Emeklerinin karşılığını alacak olman, gücüne güç katacak.

Çarşamba günü senin için çok önemli olabilir.



❱❱❱ AKREP: Yerinde duramayacağın, sürekli olarak hareket etmen gereken bir haftadasın. Sakın acele etmem gerekir diye düşünme.

Anı yaşamaktan korkma.



❱❱❱ YAY: Gökyüzünün hareketli gündemi devam ediyor. Sürekli olarak aksilikler başına gelmiş ve ayağın takılmış olabilir. Unutma ki ayağa kalkacak güce sahipsin. Bu hafta yeni başlangıçların haftası olacak.



❱❱❱ OĞLAK: Çevrenin yardımına koşturuyor, her ihtiyaçlarına da yetişmeye çalışıyorsun. Ama kendi hayatın olduğunu da sakın unutma.

Bu hafta yoğun bir gündemin var. Eksiklerini tamamlamak için kendine vakit ayırmayı ihmal etme.



❱❱❱ KOVA: Haftanın ilk gününden sana üzerindeki sorumlulukların hatırlatılacak. Ama hafta öyle devam etmeyecek.

İlerleyen günlerde artan hareketlilik, kötü izleri aklından silip atacak. Keyifli bir hafta olduğu söylenebilir.



❱❱❱ BALIK: Burcundaki retronun etkileri devam ediyor.

Ama olumsuz düşüncelere hayatında yer vermemelisin.

Yeni gelişmelerin haberini alacağın bu hafta cumartesi günü beklediğin haber gelebilir.