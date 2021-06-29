Burcunuzun elementinin sizin ruhunuzdaki derinliği temsil ettiğini biliyor muydunuz? Bugünkü yazımda burçların element gruplarının karakteristik özelliklerde ne gibi etkileri olduğunu kaleme aldım. Burçlar; ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört gruba ayrılır. Ve her element grubunda üç burç yer alır. Buna hâkim olmak burcunuzu daha iyi anlamanıza olanak tanır. Peki bunları bilmek ne işe yarar? Hadi, teker teker elementlerin özelliklerine ve burçlara olan etkisine göre bakalım...



ATEŞ GRUBU BURÇLARI

Koç, Aslan ve Yay burçlarının oluşturduğu bu grup; hevesli, yaratıcı, güçlü ve hevesli yapısıyla ön plana çıkar. Özgün fikirler ve ürünler ortaya koyma konusunda oldukça ustalardır. Güvene, vefaya ve dostluğa çok önem verirler. Yardıma ihtiyacı olanlara sırt çevirmez ve arkadaşlarını kolay kolay yarı yolda bırakmazlar. Tüm bunların yanında; dezavantaj olarak yüksek egoları hep daha fazlasını istemelerine neden olabilir.



TOPRAK GRUBU BURÇLARI

Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının oluşturduğu bu grup; sadakat kelimesini yaşam felsefesi haline getirmiş burçlardır. Öncelikleri güvenmektir. Sevildiklerini daima duymak isterler. Adımlarını atarken garanticidirler. Mücadelenin hayatın parçası olduğunu bilirler. Bu yüzden çalışmaktan asla şikâyet etmezler. Kendi küçük dünyalarında, kendi alışkanlıklarıyla baş başa yaşamak ister ve düzenlerinin bozulmamasına gayret ederler. Dezavantajları ise; morallerinin kısa sürede bozulabilmesidir.



HAVA GRUBU BURÇLARI

İkizler, Terazi ve Kova burçlarının oluşturduğu bu grup; kreatif yanlarıyla ön plana çıkan, akılcı, sanatsal ve dokunaklı burçlardır. Çoğunlukla güler yüzlü olmaları, ilgi çekici ve hareketli konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekerler. Yalanla yaşamaktansa, acıtan gerçeği duymayı yeğlerler. Birçok alanda başarı sağlayabilecek kadar geniş bir yetenek, akıl ve bilgi yelpazesine sahiplerdir. Tarafsızdırlar. Dezavantajları ise; beklenmedik anda gelen "ben" düşüncesidir.



SU GRUBU BURÇLARI

Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının oluşturduğu bu grup hemen tanınacak burçlar değildir. Gün geçtikçe daha çok tanımak, daha fazla derine inmek istersiniz. Duygularını hemen açmazlar, ancak güvendikleri anda sır paylaşmaktan geri kalmazlar. Dezavantajları ise başkalarına karşı fazlasıyla sorumluluk almaları ve sürekli fedakâr davranmalarıdır.