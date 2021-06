Herkes hayatın koşuşturması içerisinde. Hem iş hem de sosyal hayatımızda birçok kırılmayı Haziran ayının sonunda yaşarken, iletişime girdiğimiz kişilerle de ilişkilerimizi sorgulayacağız. Sosyal medyanın yalnızlaştırdığı insanlık bir şekilde kolektif olmanın yoluna bulsa da, sevdiğimiz kişilerle ne olursa olsun iletişim halinde olmak istesek de Kova Çağı'nın içinde barındırdığı bireysellik duygusunu atmakta zorlanacağız. Bu süreçte kendimize sorduğumuz her soru ve kendimize vereceğimiz her cevap altın değerinde olacak. Bu sayede bir yol haritası oluşturabilir, "ben" dünyasının bir parçası olmaktansa "biz" dünyası kavramını inşa edebiliriz.



ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYUP SORALIM;

Daha iyi olmak için neler yapabiliriz?

Hayatımızdaki engel niteliğinde olan kişiler kim?

İş hayatımda hak ettiğim yerde miyim?

Hakkımı almak için neler yapabilirim?

Hayatımın standardını nasıl yükseltebilirim?

Maddi, manevi gelişimimi nasıl tamamlayabilirim? Tüm bu sorular aklımızda dönüp dolaşırken açıkçası başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek istemeyeceğiz. Yeni dünyanın düzenine ayak uydurmak isteyeceğiz. Buna ayak uydururken atlayacağımız detaylar ise bencillik konusuna vurgu yapacak. En sorumlu görünmek isteyenler bile kafalarının nasıl karıştığını fark edecekler.



HAYAT AKIYOR

Temmuz ayına girmek üzereyken hayatın hızına yetişemediğimizi fark edeceğiz. Birçok zorunluluk, iç dünyamızı dışarı yansıtmamızda ket vuracak bizlere. Ancak direnen, değişimi kabul etmeyenler de olacak. Pes etmeyenler… Notunuzu alırken bu mesajımı iletmeyi unutmayın; Önemli olan mücadele ediş şeklinizdir. Azim olmazsa gelişimin de olmayacağını, hayallerimizin sekteye uğrayacağını hatırlatmalıyız kendimize.



NET OLAN KAZANACAK

Hayatımızın her alanında emin ve net adımlarla yürümek isteyeceğiz. Her ne kadar kendi içimizde karışıklık yaşasak bir şekilde tutarlı olmak isteyeceğiz.

Eğer son bir yıldır işinizden memnun değilseniz ancak maddi sebeplerden dolayı bir türlü cesaret edemiyorsanız bu ay kararınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Neden sonuç ilişkilerinden sıyrılıp, çevrenizde kötü intiba bırakmak istemeyeceksiniz. Hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Ancak zamanın bizi değil, bizim zamanı yönettiğimizi unutmamalıyız.