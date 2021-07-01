Yazın yavaş yavaş termometreleri zorladığı aya giriş yaptık. Birbirinden iddialı ayları geride bırakırken, "asla" dediklerimizi yeniden gözden geçirmek isteyeceğiz. Kesin yargılar içinde kaybolduğumuz Kova Çağı'nda önceliklerimizi yeniden belirleyeceğiz. Kendiniz için yaptığınız bütün değişimleri düşündüğünüz anda bu kadar önemli virajı nasıl verdiğinizi düşüneceksiniz. Tecrübenin gururlandırdığı günlerden geçtiğimizi bu olayla daha iyi anlayacağız. Gökyüzüne umutla bakıp, henüz başaramadıklarımız için ilk adımı atacağız. İşlerin tersine dönebileceği Temmuz ayında belki de hayatımızın en önemli kararlarını vereceğiz.

Ailesiyle sorun yaşayan, eşiyle, evladıyla ya da geliniyle anlaşamayan 1956-1970 yılları arasında doğanların Neptün'ü Akrep burcunda; her ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar insanları memnun etmenin mümkün olmadığını artık fark ederlerken, değişimin öncüsü olarak kendi isteklerine yönelecekler.

1970-1984 yılları arasında doğanların Neptün'ü Yay burcunda; kendilerini adadıkları evliliklerinde artık değer görmeyi beklemek yerine herkese hak ettiği değeri verecek ve kısasa kısas diyecekler.

Yıpranmış birlikteliklerden çıkan 1984-1998 yılları arasında doğanların Neptün'ü Oğlak burcunda; bu ay kendilerini bulacaklar. Nasıl diye soracak olursanız, bir süredir baskılanmış, manipüle edilmiş duygularını ortaya çıkaracak ve birilerinden uzaklaşmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını fark edecekler.

1998–2012 arası doğumluların da Neptün'ü Kovada; eğitim hayatlarındaki belirsizlikleri Eylül ayından itibaren bir düzene girecek. Okullar 2021'in Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime geçecek. Yakın gelecekte ise Hibrit eğitim bu yaş grubunun hayatından çıkmayacak.



TEMMUZUN ÖNE ÇIKANLARI:

Cesaret ve azim gözle görülür bir biçimde artacak.

İnatçı tavırlar sonuç almayı geciktirebilir.

Çabuk tepkiler vermek uç noktaları gözler önüne serecek.

Etrafınızı fazla gözlemleyeceksiniz.

Yatırımlarınızı yeniden gözden geçirecek, bir bilene soracaksınız.

Ailenizde sağlık sorunları gündeme gelebilir.

Bekarlar için sürpriz gelişmeler, evliler içinse aile içinde stres ön plana çıkabilir.

Seyahat planlarınız için sabretmeniz gerekiyor.

Kronik rahatsızlıklar, sağlığın aksatılmaması gerektiğini hatırlatacak.

Baş ağrıları ve uykusuzluk can sıkacak.