Bu ay ne kadar yoğun başladıysa, bir o kadar da yoğun devam edecek. Dünyanın hızına yetişmeye çalışan burçlar için temmuz ayı nasıl geçecek merak ediyorsanız, gelin buna bakalım.

KOÇ: Hayata karşı olan tavrınız önemli düzeyde değişirken sıkıntıları geride bırakmak isteyeceksin.

Anı yakalamaya ve geçmişi düşünmemeye ne dersin? Şansının döndüğünü fark etmen zor olmayacak.

BOĞA: Kalbim kırık mı diyorsun? Son zamanlarda sık sık aklına gelen ancak iletişim kurmayı tercih etmediğin birinin bu ay seninle iletişim kurma çabalarına şahit olabilirsin.

Bu ay senin için çok farklı ve unutulmaz.

İKİZLER: Bu ay kendini bu kadar sıkmak ve baskı altına almanın dezavantajlarını fark edeceksin. Kendinden ödün vermeyeceğin bir süreçten geçerken, kariyerin için doğru adımlar atmak isteyeceksin.

YENGEÇ: Temmuz ayında sezgilerini çokça dinleyeceksin. Dostlarınla güzel vakit geçirmek için zaman kollayacaksın.

İddialı cümleler, birtakım kopuklukları beraberinde getirebilir.



ASLAN: Anlamsız duyguları ve karışık hisleri bıraktığın bir ay. Sen değil miydin hayat ne kadar zor olursa olsun, mücadeleyi bırakmayan. Temmuz ayında risk almayacaksın.

BAŞAK: Ektiğini biçeceğin bir ayda olmak bir yana dengeli davranışlarla başarıyı göğüslemek bir yana… Temmuz ayı böyle bir ay olacak senin için. En önemlisi de korkularını mazide bırakmak olacak. Ruhunu ferahlatmak isteyeceksin.

TERAZİ: Etkinliklerin bu ayki aranan ismi sen olacaksın. Rahat ve özgüvenli tavırların ortamı daha güzel kılacak.

AKREP: Temmuz ayının ilk gününden itibaren kurduğun yeni planları ölçüp, biçip, tartacaksın.

Gök kubbenin etkileri sana kendini toparlama şansı verecek. İlişkilerinde çocuk ve aile konularında yapıcı bir döneme giriyorsun.

YAY: Bu ay 2021'in en keskin aylarından birini yaşayacaksın.

İçindeki heyecanı uyandıracak bir aşka kalbin hazır. Peki sen hazır mısın? "Her şeyin bir nedeni vardır" sözü dilinden düşmeyecek.

OĞLAK: Bütün sorumluluklarını eritip derin bir nefes almak isteyeceksin bu ay… En çok da ailevi konulardan. İletişiminde samimiyetsiz hissettiğin kişileri etrafından uzak tutmak için elinden geleni yapacaksın.

KOVA: Sosyal hayatın ve çalışma yaşamın arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığını fark edebilirsin. Aşk hayatındaki soru işaretleri dağılırken, ne istediğini anlayacaksın.

BALIK: Çok farklı hissedeceksin. Bütün olumsuzluklardan sıyrılacak, en kötü olayın içinden bile umut ışığını göreceksin.