Modaya, stile ve tarz konularına olan bakış açıları her geçen gün değişiyor. Bu değişimdeki en önemli sebepler tüketim toplumu algısının hızlı bir biçimde hayatlara entegre olması ve çabuk fikir değiştiren, sosyal medya influencerlarına öykünen insanlık… Moda anlayışında değişmeyen şeyler de vardır. Bu kalıplar, kişinin stilini oluşturur. Bu yazımda burçların moda anlayışından bahsettim. Merak ediyorsanız, birlikte keşfedelim.

❱❱❱KOÇ: Neşesi, coşkusu ve hayal gücü kavramlarını felsefesi edinen Koç burcu, marka kullanımından keyif alır. Gardıropları için bütçelerini zorlamaktan vazgeçmezler. Günceldir.

❱❱❱BOĞA: Boğa burcunu yansıtan renkler canlı ve hareketli renklerdir. Kararlı yanları kombinlerindeki uyuma da yansır.

Pastel tonları kullanmaktan hoşlanır ve spor giyimi tercih eder.

❱❱❱İKİZLER: Giyiminde dikkat çekmeyi başarmasının sebebi iyi bir moda takipçisi olmasıdır. Özel tasarımları kullanmaktan keyif alır. Beğendiği bir kıyafeti almak için vakit kaybetmek istemez. Aksesuar tutkunudur.



❱❱❱YENGEÇ: Yeri geldiğinde kendi kıyafetini dahi tasarlamaktan geri kalmayan Yengeç burcu için moda asla tesadüf değildir.

Dar giyimden hoşlanmazlar, rahat parçalar tercih ederler.

❱❱❱ASLAN: Cesur tarzını giyimine yansıtır. Parlak renkleri kullanmaktan ve dikkat çekici aksesuarlar tercih etmekten geri durmaz. Kıyafet uyumu Aslan burcu için çok önemlidir.

❱❱❱BAŞAK: Moda anlayışı tek kelime olsaydı, "Mükemmeliyetçi" olurdu. Zarif olmak bu burç için olmazsa olmazdır. Sadeliği ve şıklığı hafif makyajı ile birleştirir. Çiçek desenlerini ve koyu renkleri kullanmaktan hoşlanır.

❱❱❱TERAZİ: Klasikleşmiş algıları kırmak onun için yeni bir stil demektir. Spor giyimi klasik giyim ile harmanlayıp ortaya çok güzel işler çıkarabilir. Ayrıntı onun için çok önemlidir.

❱❱❱AKREP: Düşüncesindeki kıvraklık en uç noktaları bile görmesini sağlar. Bu sayede giyinmek için doğuştan yeteneklidir. Beyaz rengini kullanmayı çok sever. Stiline harcadığı para asla gözüne batmaz.

❱❱❱YAY: Takipçiliği ülke sınırlarını bile aşabilen Yay burçları, konu moda olduğu zaman yapılmamışı yapmak ister. Keşfedilmemiş, herkeste olmayan ürünleri tercih eder.

❱❱❱OĞLAK: Bulunduğu ortamda giyimiyle konuşan burçlardan birisidir. Keskin kesimli, koyu renkli ve iddialı detaylar taşıyan kıyafetleri sever. Çanta konusunda takıntılı bir şekilde seçicidir.

❱❱❱KOVA: Ruh halini giyimine yansıtan bir burç olan Kova burcu, yerine göre giyinme konusunda disiplinlidir. Özgün stiline ayak uydurur. Saat onun için vazgeçilmez bir aksesuardır.

❱❱❱BALIK: Giyimdeki detayın küçük dokunuşlarda gizli olduğunu bilen Balık burçları, her zaman gösterişten uzak durmaktan hoşlanırlar. Deniz mavisi, yeşil ve antrasit tercih etmekten hoşlandığı tonlardır.