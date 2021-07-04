Günümüz aşkları o eski nadide niteliğini kaybetmeye yüz tutuyor maalesef. Birçok aşk sosyal medyadan başlayıp yine burada son buluyor. Klasikleşen şu sözü söylemeden edemeyeceğim;

"Nerede o eski aşklar?" İşte tam olarak bu durumu yaşadığımız bir döngüden geçiyoruz. Kendimize ister istemez aşkın değiştiğini soruyoruz. Sormakta da haksız değiliz çünkü…



HİSLER ÖNEMLİ

Teknolojiye hapsolan bu güzel his, birkaç beğeni, emojiler, ifadeler, gifler ve kısaltmalı konuşmalara maruz kalmış durumda.

Hal böyle olunca bu tarz ilişkilerin uzun ömürlü olmayacağını öngörmek de zor değil. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok değil mi? Bununla beraber tıpkı zaman zaman kopan internet gibi, karşısındaki kişiyle iletişim kurmaya çalışırken kopukluk yaşayanların sayısı da çok oluyor. Özellikle güven duygusunun her geçen gün daha da sarsılması ile gerçek duygulardan asla emin olamıyoruz.

Çünkü hissettiğimiz soyut duyguları yine özünde soyut olan bir ortamda hissettirmeye çalışıyoruz.

Gelin bugün beraber aslında hepimizin bildiği ancak son yıllarda yaşanma ihtimali çok düşük olan beğenme belirtilerine bakalım.



KENDİNİZ OLUN

Akıldaki en önemli sorulardan olan karşıdaki insanın hakkımızda ne düşündüğünü ve hislerimizi nasıl anladığı cevaplamak için sayfalar dolusu kelime gerektiren bir şey. Burada odaklanılması gereken detay, gerçek hayattaki kişiliğinizi sosyal medyaya nasıl taşıdığınız. Çünkü yapılan en büyük hatalardan birisi olmayan birisi gibi davranmaktır.

İnsanı bağlayan doğallık ve samimiyettir, kendiniz olmaktan korkmak niye?



YÜZ YÜZE KONUŞUN

Göz göze gelmekten çekiniyorsanız ve konuşmaya yeltenemiyorsanız, bunu ona bir şekilde belli edin. Sosyal medyada ne kadar eğlenceli olursanız olun gerçekte o kadar sağlıklı iletişim kurmazsanız hayalinizdeki ilişkinin ömrü kısa olacaktır.

Sizi tanıma evresine geçtiğinde her şeyinizi sanal ortamlar üzerinden anlatmayın, yüz yüzeyken konuşabileceğiniz konular da bırakın. En güzel iletişim yüz yüze olan iletişimdir. Düşünsenize sizin için önemli bir detayı sevdiğiniz kişi ile paylaşırken onun tavırlarını görmek nasıl olurdu?

Aşkın özünde yapaylık yoktur. Doğallık bu güzel duygunun temel taşıdır. Her ne kadar teknoloji toplumu olsak da Kova Çağı'nın yoğunluğu arasında yüz yüze gelmeye vakit bulamadığımızı düşünsek de mutlu olmak için yorulmaktan ve sorumluluktan kaçmamanız gerekiyor.