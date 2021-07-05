KOÇ: Hayatının hareketlenmeye başladığı bir döneme bu hafta itibariyle giriş yapıyorsun. Birçok plan için harekete geçmek isteyebilirsin.

Keşkelere yer vermeyeceğin bir süreç senin için başlayacak.

BOĞA: Yoğun programın arasında kendine daha fazla vakit ayırmak için kolları sıvayacaksın.

Kaygılarından kurtulman, geleceğe dair umutlarını arttıracak. Salı günü bu hafta senin için haftanın en önemli günü olacak.

İKİZLER: Kararsızlık, belki de hayatında karşına en çok çıkan konu. Bu hafta hayatınla ilgili radikal kararlar gündeme gelebilir. Çekimserlik etkisinden kurtulacağın bu hafta, hayatına adeta reset atacaksın.

YENGEÇ: Gökyüzünün yoğun gündemi bu hafta en çok seni ilgilendiriyor.

Burcunda cumartesi meydana gelecek Yeniay, planlarını şekillendirebilir. Toplumsal konular seni daha çok yakından ilgilendirmeye başlayabilir.

ASLAN: Ertelemekten sıkıldığın konularla yüzleşme vakti sence de gelmedi mi? Hayatındaki dönüşümün etkisini hemen hemen her noktada hissedeceksin. Kendine göre yaşayacak ve bundan da keyif alacaksın.



BAŞAK: Kariyer mi özel hayat mı? Bu hafta kendine bu sorunun cevabını vereceksin. Aile içerisinde gündeme gelen konularda her ne kadar sessiz kalmak istesen de senin de bir fikrin var. Korkularının üzerine gideceksin.

TERAZİ: Yaz aylarının geldiğini hissedeceğin bu günlerde, yenilik konusu gündeminde eksik olmayacak. "Başkaları ne der?" diye düşünmeden, kendi hayatına odaklanacaksın. Haftanın ilk günü, geleceğinle ilgili önemli teklifler karşına gelebilir.

AKREP: Öğrendiklerini uygulama vakti geldi. Hayatında farklı bir sürece doğru ilerlerken, tecrübelerinden yararlanacaksın. Başkalarının hayatını önemsemeyecek ve şüpheleri ortadan kaldırmak isteyeceksin.

YAY: Yoğun bir program eşliğinde yeni haftayı karşılıyorsun. Pazartesi, senin için büyük değişimleri barındıracak. Unutma ki değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

OĞLAK: Gök kubbenin yoğun programından etkileneceksin.

Karşıt burcunda gerçekleşecek Yeniay, yaşam alanınla ilgili değişiklikleri gündemine getirecek.

KOVA: Aksilikler seni yolundan döndürmeye çalışabilir. Ama sen pes etmeyeceksin. Cuma günü karşına gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceksin.

BALIK: Planları hayata geçirme vakti...

Sosyal yönünün kuvvetlendiğini hissettiğin bu hafta tatil gündeminde olabilir.