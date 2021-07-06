Her ayrılık mutlaka kötüdür ama öyle ayrılıklar vardır ki hafızanızdan kolay kolay atamazsınız. Ayrılmanın da bir yolu elbette ki var. Özellikle bir süre birlikte olduğunuz ve o süreç içerisinde hayatınızın bir parçası olan insan, biraz da olsa saygıyı hak ediyor değil mi? Karşınızdaki insana saygı duymuyorsanız bile kendinize saygı duymanız gerekir. İlişkinizin eski heyecanını korumadığını, rutinleştiğini düşünüyorsanız, isteklerinizi başka kişilerde aramak için ayrılık sonrasını bekleyebilirsiniz. Yürütemediğinizi söylemek emin olun daha az acı verecektir.



SOSYAL MEDYA

Günümüzde birçok hesaba erişim imkanımız var. Bu alanlarda gerek sosyal paylaşımlarımızı gerekse özel hayatımızın en derinliklerini takipçilerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. En çok yapılan değişikliklerin başında kişisel hesaplarınızda ilişki konumunuzu değiştirmek olabiliyor. Ayrılmayı düşündüğünüz insanla bir sonuca bağlamadan ilan verir gibi ilişkinize ait kararı bireysel sergilemeniz büyük bir hatadır. Ayrılmak 2 kişiye ait bir karar…



ORTAK ARKADAŞLAR

Arkadaşlarınız, birçok anınıza şahit olabilir ama her şeyi bilmesi ne mümkün. Söylemek istediklerinizi aracı yoluyla iletmek yerine kararınızın arkasında durduğunuzu göstermelisiniz. Tanışmak için ortak bağlantılarınızı kullanmak bile bir yere kadar işe yarar; nasıl ilişkiyi yapılandırmak 2 kişiye aitse, ayrılık da böyle… Sizce bunca özel anı yaşadığınız insandan değil de sadece ortak zamanlar geçirdiğiniz birinden "ayrılığı" duymak ne kadar samimi bir yaklaşım?



SICAK YAKLAŞIMLAR

İlişkinizin devam ettiği süreçte bir karar alıp nasıl uygulayacağınızı bilmediğinizde ilk aklınıza gelen uzaklaşmak olabilir. Partnerinize karşı sıcak yaklaşımlar sergilemeyeceğiniz için onun da sizden bu şekilde soğuyacağını düşünebilirsiniz. Ama aslında bütün ilgiyi kendi üzerinize çekmiş olursunuz. Kendinizi bu şekilde daha zorlayıcı ve sıkıntı yaratabilecek bir duruma sokabilirsiniz.



KALABALIĞI SEÇİN

Kimse ayrılırken kendisine acınmasını istemez. Duygularının yoğunluğuyla ikna etmek için çeşitli yollar deneyebilir. Bunlara önlem alabilmek için kalabalık bir ortamı seçmeniz aslında bir engel değil. Başkalarından cesaret almaya çalışmanız, yersiz olacaktır. Aksine bu şekilde davranarak, çevrenize seyirlik bir durum oluşturabilirsiniz.