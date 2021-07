İçinde bulunduğumuz dünya, ne kadar mücadele etsek ve bazı şeylerden kaçınsak da bizi daha da içine çekiyor ve "stres" denilen olgu ile tanışmamıza neden oluyor. Etrafımızda o kadar çok etken var ki strese sebep olan… Hal böyle olunca etkilenip etkilenmemek de kendimize özgü içsel sebeplerle doğrudan ilintili.



BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Her yenilik, her gelişme hayatımızı kolaylaştırdığı gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. "Bu ne yaman çelişki!" diyorsunuz değil mi? E, haklısınız… Verdiği gibi almasını da bilen bir hayat bu! Zaman ilerleyip, teknoloji geliştikçe nimetlerinden faydalanmak için şartları zorladığımız anlar ne kadar da çoğunlukta öyle değil mi?



STRESE SEBEP OLAN ASLINDA KENDİMİZDEN BAŞKASI DEĞİL

En azından maddi olanaksızlıklar hayatımızda bu derece stres yaratmıyordu. Modern dünyada aslında stres canavarına biraz da biz sebep oluyoruz. Kendimizle mücadele ediyor ve bunun sonucunda da yıpranıyoruz. Sizi en çok strese sokan şeyleri şöyle bir düşünün. Çoğu maddi kaynaklı öyle değil mi? Bir de duygusal olanları var ki, ne yazık ki onlara çare de bulunmuyor.



KARŞILAŞTIRMA TOPLUMU

Özgüven sorunları da stresin doğurduğu etmenlerden bir tanesi. Öyle ki, birçok manevi anlam değerini maddi statülere bıraktı. Her şey maddesel özellikler olarak kendini gösteriyor. Kişi artık okuduğu okula, üniversiteye, çalıştığı işe, aldığı maaşa, oturduğu eve, sahip olduğu eşyalara göre değerlendirilip, pek çok karakteristik özellik göz ardı ediliyor. İşte tam bu noktada kendimize olan güvenimiz yerle bir oluyor. Eğer toplumun hoşuna gitmeyecek maddesel değerlere sahip değilsek, yandık! Asosyal olalım daha iyi… "Onun var, benim yok" stresi içimizi kemiriyor.



SAHİP OLDUKLARIMIZDAN DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ

Her şeye sahip olup da "eğer bir gün bunları kaybedersem" karamsarlığına düşenler… Sahip olduklarımızı kaybetmemek için sürekli çabalıyor, potansiyelimizin üstünde hareket ediyoruz. Ve yoruluyoruz! Adeta hep savaştayız, durmak bilmiyor daha fazlasını istiyoruz. "Kazanıyoruz, evet! Ama ruh sağlığımızı, manevi değerlerimizi kaybediyoruz." Hayat işte… Bir verip, bir almasını çok iyi biliyor…



STRESİ YENMEK İÇİN;

Somurtmayın, gülün

Sağlıklı beslenin

Egzersiz yapın

TV'yi kapatın, telefonunuzu sessize alın

Mükemmeliyetçi olmayın

Hobi edinin

Kontrol etmekten vazgeçin