Duyduklarımız kulağımıza her zaman güzel gelmez. Sonuçta her gün ruh halimiz değişebiliyor. Burçlar da bundan nasibini alıyor elbette. Burçlara nelerin söylenmeyeceğini merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim.

›››› KOÇ: Kesin ve net olan şeylerden hoşlanır Koç burçları. Bu yüzden de karşısındaki kişilerden de aynı oranda netlik isterler. İhtimal bildiren şeylerden, bakarız, olabilir gibi kelimelerden hiç hoşlanmazlar.

›››› BOĞA: Ani olaylar karşısında soğukkanlı davrandığı bilinse de Boğa burçları strese dayanıklı değildir. İçgüdülerine oldukça düşkündürler. Ateş burçları zıtlarına gidilmesinden hiç hoşlanmaz, ters cevapları sevmezler.

›››› İKİZLER: Hava grubunun değişken burçları, hareketli görünse de uzun süre bir konuya odaklanamaz. Her türlü ortama rahatlıkla ayak uydurabilen İkizler burcu, 'hayır' kelimesinden hiç ama hiç hoşlanmaz.

›››› YENGEÇ: Hayal gücünü kullanma konusunda başarılı olan su grubunun öncü burcu, hassas ve duygusaldır. Plansız ve programsız hareket etmek istemediği gibi ani durumlar panik içerisine sokabilir.

Hadi, yapalım gibi kelimelerden de hiç hoşlanmazlar.



›››› ASLAN: Ateş burçları, girdiği her ortamda kendisini belli etmeyi ve dikkat çekmeyi başarır. Kendisinden hiçbir şekilde taviz vermeyen Aslan burçları, eleştirilmekten hiç hoşlanmazlar. Aslan burçlarına eleştiri oklarını yöneltmeniz, beklemediğiniz tepkilere neden olabilir.

›››› BAŞAK: Değişken burçlardan olan Başak burçları, hayatında her zaman düzen isterler. Düzensiz insanlarla yapamazlar. Hele bir bu kişilerin kendisine yönelttiği "Bunu yaptın mı?" sorusunu sevmezler.

›››› TERAZİ: Denge olarak bilinen Terazi burçları, yaşadıkları alanda her zaman huzur isterler. İnsanlarla paylaşım halinde olmaktan hiçbir zaman geri durmayan Terazi burçları, haksızlığa hiç gelemez. Haksızsın kelimesini duymak istemezler.

›››› AKREP: Sabit fikirli burçlardan olan Akrep burçları, dışarıya ne kadar katı görünürse görünsün kendi içinde çok derindir. Çok iyi bir hafızaya sahip olan su burçları, kendisine yapılanı hiçbir zaman unutmaz. Yalandan da hiç hoşlanmazlar.

›››› YAY: Ateş grubunun değişken burcu olan Yay burçları, içgüdüleri ile hareket ederler. Düşündüğünü söylemekten hiç geri durmayan ateş burçları, sorumluluklarının hatırlatılmasından hiç hoşlanmaz.

›››› OĞLAK: Düzen dendiği zaman akla Oğlak burçları gelir. Öncü burçlar en doğru kararları, her zaman kendilerinin verdiğine inanırlar. Sabır ve disiplin hayatından eksik olmayan Oğlak burçları, kendisine 'cimri' denilmesinden hoşlanmazlar. Zaten tutumludur.

›››› KOVA: Hava burçları sürekli bir yenilik arayışındadır. Farklı fikirler ile dikkatleri çoğu zaman kendi üzerlerine çekerler.

İsteklerinin peşinden giden Kova burçları, fikirlerine karşı çıkılmasından hiç hoşlanmaz. Onlara "Sıkıldın mı?" denmez.

›››› BALIK: Su grubunun değişken burcu, rahatına oldukça düşkündür. Bozulsun istemez. Bilinçaltı çok güçlü olan Balık burçları, yönlendirilmekten hiç hoşlanmazlar. "Sessizsin" sözünü de hiç sevmezler.