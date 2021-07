Bugün aşk gezegeni ve mücadelenin gezegeni Aslan burcunda kavuşacak. Bu kavuşum sıradan bir gökyüzü olayı olmamasıyla birlikte, herkesin bir kırılma noktası olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Gelin bu iki gezegenin gökyüzündeki randevularının etkilerine beraber bakalım.



FIRTINA DİNİYOR

İlişkilerin inişli-çıkışlı yapısını bütün detaylarıyla ortaya koyacak olan Venüs'ün cüretkar hali, Mars'ın asi yapısıyla bir araya gelecek. Birbirinden sözünü esirgemeyen ve her an tartışmaya hazır çiftleri daha çok göreceğiz. Bunların hepsi bir yana daha önce yaşanan sorunları bir şekilde çözebilmek, aşktaki krizli durumları bile pes etmeden geride bırakabilme gücü verecek. Sonuçta işin içinde Mars'ında olduğunu unutmayın. İşin özü şu ki 17 Temmuz'dan itibaren ilişkilerdeki fırtınalı hava etkisini olumlu açıdan da hissettirmeyi bilecek.



İLİŞKİSİNE YENİ BAŞLAYANLARIN DİKKATİNE!

Sevgilinize geçmişiyle alakalı çok soru sormamak daha iyi bir tercih olacak.

Venüs'ün etkisiyle dış görünüşünüzde yapacağınız değişiklikler abartıya kaçabilir. Dikkat!

Konuşulması mühim konularda ilgili tavrınızı asla bırakmamanızı bizzat Mars'ın kendisi öneriyor.

Evliler; Bu kavuşum sizi unutur sanmayın!

Eşinizin sorunları çözmekten kaçması ve konuyu sürekli başka yerlere çekmesi canınızı epey sıkabilir.

Evliliğinizde sürekli yönlendirici olmaya çalışan üçüncü kişilere karşı hayli sert olacağınızı işaret eden bir kavuşum söz konusu.

Çocuk sahibi çiftler için telaşın en aza indirilmesi gereken günler geldi. Vitesi düşürüp, sakin kararlar almak bu süreci daha iyi atlatmanıza yardımcı olacak.



MARS, VENÜS'E; BEN KÖTÜYÜM DE SEN İYİ MİSİN? DİYE SORACAK

Düşünün ki bir yanda tutkunun temsilcisi bir yanda da mücadelenin en gediklisi var. Bu ikiliden etkilenmemek mümkün değil. Durum böyle olunca hayatın her anında hislerimizi en uç noktalarda yaşamak da şaşırtıcı olmayacak. Neredeyse temmuz ayını yarılamışken böyle iddialı bir kavuşum yaşamak içsel dönüşümün, değişimin ve devinimin habercisi değil de nedir? Kalplerin; "Ben neredeyim, nereye gidiyorum, neyi seviyorum?" dediği günler bugünden itibaren başlıyor.