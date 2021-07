Devir tüketme devri olmasa da tüketmeden de rahatlayamadığımız bir süreçten geçiyoruz. 21. yüzyıla kafası karışık başlamak kapitalist sistemin de başını döndürdü. Kolay değil bu Kova çağının hızını hemen ardımızda bırakmak. Bu tüketim çılgınlığında hangi burcun ne kadar etkin olduğunu merak mı ediyorsunuz? Gelin beraber keşfedelim...

KOÇ: Maddi gücünü kullanmayı çok seven Koç burçları maalesef yeteri kadar tasarruflu davranamaması ile bilinir. Sürekli tüketmesinin altındaki asıl sebeplerden biri de çabuk sıkılmalarıdır.

BOĞA: Alışverişte uzun vakit harcamaktan hoşlanmayan Boğa burçları, net tavırlarıyla en az tüketen burçlar arasındadır. Kullandığı bir eşyadan eskiyene kadar vazgeçmez.

İKİZLER: Farklılık, stil ve göze hoşluk… Bu üçleme İkizler burcunun tüketim anlayışını anlamamız için yeterlidir. Herkeste olanı almaz, herkesin sevdiğini sevmez İkizler burçları…







YENGEÇ: Alışveriş yapmayı eğlenmekten ziyade kafa dağıtmak için tercih eden Yengeçler nedensiz hiçbir tüketim sergilemez. Yer yer cimrilik de yapabilirler.

ASLAN: Tüketmenin ete kemiğe bürünmüş hali Aslan burcudur. Yeni eşyalar almaktan daima keyif alır. Alışveriş yapmasa bile yeni şeyler görmeyi, denemeyi çok sever.

BAŞAK: Sürekli almaz, ama aldığı zaman da en iyisini alır. Eskiyene kadar eşyasını kullanan ve cimri görünüp bonkörlük yapan bir burçtur.

TERAZİ: Uyum konusunda takıntısı olan Terazi burçları alışveriş yaptıkları zaman sürekli bir ile yetinmez. Her daim bir fazlasını ister. İstekleri onun yaşam stilini, tüketim biçimini yansıtır.

AKREP: Tüketim kavramı bir insan olsaydı, en anlaşamadığı burçlardan birisi Akrep burcu olurdu. Birikim yapmak için doğmuş olan Akrepler hedefini daima büyük hedefe diker.

YAY: Kolay kolay değiştirmeyen bir burç olan Yaylar, nedensiz tüketmek istemezler. Harcama yapmak için önemli bir sebep olmalıdır. Gösterişten kaçar, markadan ise kaçmaz.

OĞLAK: Bir Oğlak burcuyla alışverişe çıktıysanız durumunuz vahim. Zor beğenir ve cebindeki parayı hemen çıkarmaz. Alışverişi çok ciddiye alan bir burçtur.

KOVA: Parasını doğru, yerinde ve zamanında kullanmak isteyen Kova burçları indirim tarihlerini takip eder. Bilinçli tüketmenin her halini hayatlarına entegre etmek için çabalar.

BALIK: Tüketimi kalıba sığdıramaması ile bilinen Balık burçları kendinden çok başkaları için de tüketir.