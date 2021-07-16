Dünya değişiyor, tüketim kültürünün kabuk değiştirmeye başladığı milenyumdan itibaren yazılı basına olan ilgi de bir o kadar azalıyor. Dijitalleşmenin öneminin zirve yaptığı bu günlerde, ister istemez yazılı basın satışları da etkilendi. Birçok basın kuruluşu dijitale yönelerek, yazılı basın defterini rafa kaldırdı.



YENİ İCATLAR, İHTİYAÇLARI DEĞİŞTİRDİ

İnsanlık için en önemli icatlardan birisi hiç şüphesiz yazıydı. Bir çağı bitirdiği gibi yeni bir çağı da başlattı. Zamanla gelişen insanlık, yeni gelişmelere de imza atmaya hızla devam etti. Yazılı basın ilk çıktığında hiç şüphesiz tek haber kaynağıydı. Telgraf, radyo, telefon, gazete ve internetin bulunuşu ve kullanımının yaygınlaşmaya başlaması, geleneksel gazetelere olan taleplerin azalmasına da zemin hazırladı.







ÖNCE TELEVİZYON ARDINDAN İNTERNET

Teknoloji öyle bir gelişim içerisindeki, sürekli olarak bir yenilik karşımıza çıkmakta. Yeniliğin olmadığı günleri tuhaf karşılar hale geldik. Basın da bu durumdan ister istemez etkilendi. Hayatına devam etmek için farklı alternatifler ararken, önce televizyon sonrasında da internet çıktı karşısına. Aktarım hızı mükemmele bu kadar yakın olunca da "geleneksel" basın kabuk değiştirmeye başladı.



DÖNEMİN GAZETESİ: SOSYAL MEDYA

Gazeteciler, günler süren araştırmalar ve kaynak doğrulama sonucunda kaleme aldıkları haberlerini şimdi, sosyal medya sayesinde anında birçok takipçiye aynı anda ulaştırabiliyor. Kova Çağı'nda, iletişim o kadar hızlandı ki; artık haberleri gazetede bir sonraki gün görmeyi bekleyemez hale geldik. Dünyada birçok gazete eş zamanlı bir şekilde kapanabilir. Yayın hayatlarına online ortamlarda devam edebilir. Dijitalleşmeye yönelik kurslar, iyice yaygın hale gelebilir. 7'den 70'e internet kullanımı daha da yaygın bir hal alabilir.



HANGİSİNİN VERDİĞİ HİS DAHA İYİ?

Birçok soru var akıllarda. Mesela, hangisinin verdiği his daha iyi? Elimize bir gazete alıp okumak mı yoksa ekran karşısında bir şeyler izlemek mi? Bu sorunun bilinen net, kesin bir cevabı var mıdır? Yazılı basından daha çok etkiye sahip olan dijital gazeteler, sosyal platformların çıktığı ilk günden beri tüketim hızı ile birlikte popüler hale geldi. Z Kuşağı'nın içerisine doğduğu teknolojik dönemden bahsettiğimiz bu günlerde, geleneksel gazeteler, "nostalji" olarak hafızalarımızda yer edebilir.