Hayatımızda iyi ki yaşanmış dediğimiz birçok anımız vardır. Aldığımız anlık kararların sonuçlarını düşünmez, hesap yapmayız. Geçti gitti diye kendimize telkin verir yolumuza devam ederiz. Kim bilir kaç gece aklımıza gelen düşünceleri kovalamışızdır.

Rastgele yaşarız, planlar yapar, planları bozarız. Sonra bu sefer olacak diye aynı kısır döngüye hapsederiz kendimizi.

Değişiklik yapmak radikal bir karardır. Öyle ki hayatımızı değiştirmek sanki bizim elimizde değil gibi kendi hayatımıza köle oluruz, zincirleri kıramayız.



KAÇMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ İÇ SESİMİZDEN BAŞKASI DEĞİL!

İçerisinde bulunduğumuz durumların arasında en zorudur teselli aramak. Duygusal yoğunluğunun altında ezilip kaçmaya çalıştığımız iç sesimizden başkası değildir. Anlayamayız bu duyguyu zamanı gelmedikçe de. Söylediklerimiz kadar söylemediklerimiz; yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdır.





KEŞKE'LER BÜYÜDÜKÇE BÜYÜR İÇIMİZDE

Keşke şöyle yapsaydım dediğiniz anda birden fazla "keşke"niz olup çıkar. Büyüdükçe büyür içimizde.

En derine kadar inersiniz, nasılsa girmişsinizdir bu yola.

Kendimize acımayı ve acıtmayı severiz. Kabullenmek yerine umut etmek, çabalamak gerekir.

Rüzgar tersten esse bile inancımızı beslememiz ve inadına yürümemiz gerekir. Hayat ters köşelere yatırmış olsa bile tecrübe sayıp, tekrarları azalttığımız sürece korkularımızdan uzaklaşırız.

Değiştirme şansımız vardır ne zaman ne kadar gecikmiş olduğunuzun önemi diye bir şey yoktur.

Yolun neresinden dönerseniz kârdır ya hani. İşte öyle bir şey…

NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE, HER ŞEY BIZIM ELIMIZDE

Peki, sizin keşkeleriniz neler, hiç düşündünüz mü? Yarın ömrünüzün sona ereceğini bilseniz hayatınızdan neleri değiştirmiş olmayı dilerdiniz? Ya da neleri yapmamış olmayı?

Unutmayın, hâlâ nefes alıyoruz ve bazı şeyleri değiştirmek elimizde.

Pişman olduğunuz şeyleri sıraladıktan sonra listenize tekrardan bakın ve değiştirmeniz için geç olmayan maddelerin altını tekrardan çizin. Pişman olarak yaşayacağınıza elinizde hâlâ zaman ve imkan varken atağa geçin, çaba gösterin, ertelemeyin…



HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ OLMADIĞINA İNANIN

Geçmişi geri getiremeyiz, geleceği ise bilemeyiz. Biz en iyisi elimizdekiyle idare edelim ve "bugün ne yapabilirim", "neleri değiştirebilirime" odaklanalım.

Hayatta asıl önemli olan; hâlâ yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır.