Hayata adım attığımız ilk andan itibaren bir yaşama ortak oluruz. Sahip olabileceğimiz şeylerin hayalini kurarız. Bu istekler zaman içerisinde göstermiş olduğumuz gerek fizyolojik gerekse de zihinsel gelişmeler, isteklerimizin değişmesine ya da şekillenmesine yol açar. Sevgi, başarı ve saygın olma gibi soyut istekler, hayatımızda daha fazla yer bulmaya başlar kendisine. İşte bu noktada bilincimizi ve zihnimizi hayatımızın orta noktasına yerleştirerek, istediğimiz takdirde olmayacak hiçbir şeyin var olmadığını görürüz.



HER ŞEY KENDİ ELİMİZDE

Belirli bir yaşa eriştikten sonra, hesap yapma işlemi başlar. Karşılaştığımız veya karşılaşacağımız her şey için hesap yapar, planlı bir şekilde hareket etmek isteriz. Hedeflerimiz ile zihnimiz arasında köprü kurarak, gerçek dünya ile arzularımızı kavuşturmanın kendi elimizde olduğu gerçeği ile karşılaşırız.







HER OLAY BİZİM İÇİN TECRÜBEDİR: Hayatımız boyunca karşılaştığımız her olay, bizim için tecrübedir. Bir şekilde geri dönüşü alır, ona göre hareket ederiz. Bu yüzden de bilinçaltının yüklemelerine hakim olmamız gerekir. Gerçek dünyada arzularımızın peşinden gitmek veya arzularımızı gerçekleştirmek istiyorsak, bunun kendi elimizde olduğunun farkına varmalıyız. Çünkü inanmak önce zihinde başlar. İnancınız, aklınıza ve kalbinize birlikte hakim olsun. Ve kimseye teslim olmasın. Bırakın, hayalleriniz de dualarınız da sadece size ait olsun.

Öncelikle haritanızda hangi elementin baskın olduğu bilinmelidir. Sonrasında ise haritanızdaki retro ve dolunaylar var mı tanımalısınız. Eğer haritanızda sert açılar varsa aşağıdaki metodları uygulamanız zaman alabilir.

Harekete önce bilinçaltınızı yöneterek, yani olumsuz düşüncelerden kendinizi arındırarak başlayabilirsiniz.

Bir planınız olsun. Eğer bir planınız olursa, ne istediğiniz, bilinçaltınız tarafından doğru kodlanır ve beyniniz size çözüm yollarını sunar.

Önce hayal et sonra inşa et! Başarının temeli istediğiniz herhangi bir konuda heyecan duyabilmektir. Vücudunuzun duyduğu heyecan zihninizi de doğru yönlendirecektir.

Büyük resmi hayal edin. İçine dilek kutusunu yerleştirin ve zihninizle anlaşma yapın. Hedeflerinize sahip çıktığınız takdirde olmaması için hiçbir nedeniniz kalmaz.

Başarı, sağlık ve güzel bir gelecek için zihninizi berrak tutun. Tazelendiğinizi hissettiğiniz her an hayat size yeni bir yol sunacaktır.