Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Zeynep Turan Stilini tanı…
ZEYNEP TURAN
23 Temmuz 2021, Cuma ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Stilini tanı…

Yönetici gezegenler, yönettikleri burçların yaşam şekilleri başta olmak üzere, hayatlarındaki birçok noktaya temas eder. Kısaca yönetici gezegenler, burçların vizyonunu belirler!
KOÇ: YÖNETİCİ GEZEGEN MARS
Hayal gücü geniştir. Bu durum onları pozitif olmaya iter. Modayı yakından takip eder. Marka kıyafetlerden vazgeçemez.
BOĞA: YÖNETİCİ GEZEGEN VENÜS
Canlı ve sıcak renkler, Boğa burcunu yansıtır. Kararlı, sakin ve serinkanlı olur. Tabiatın sunduğu zenginliğe doğuştan sahiptir. İş yaşamında resmi kıyafetleri tercih eder.
İKİZLER: YÖNETİCİ GEZEGEN MERKÜR
Meraklı ve entelektüel olur, modayı yakından takip eder. Giyimleriyle dikkat çekmekten keyif alır. Özel tasarımlar önceliğidir.
YENGEÇ: YÖNETİCİ GEZEGEN AY
Duygusal ve merhametli olan Yengeç burçları, giyim konusunda kendilerine çok güvenir. Salaş ve rahat giyinmeyi sever. Rahatlıkları ve konforları önde gelir.
ASLAN: YÖNETİCİ GEZEGEN GÜNEŞ
Cesur ve azimli olur. Bu giyim tarzlarına da yansır. İlgi çekicidir. Bir kez giyilebilecek kıyafetlere, servetlerini harcayabilir.
BAŞAK: YÖNETİCİ GEZEGEN MERKÜR
Beyaz gömlek vazgeçilmezidir Başak burçlarının… Estetik anlayışı gelişmiştir. Tercihi her zaman zarif olmaktan yanadır. Sade ve şıktır.
TERAZİ: YÖNETİCİ GEZEGEN VENÜS
Çizgi dışı olmak ya da spor olmak... İki seçim arasında yaşamayı sever. Araştırmacı ve meraklıdır. Eski eşyaların değeri faklıdır…
AKREP: YÖNETİCİ GEZEGEN MARS
Sayısal zekâsı ön plandadır. Cesur ve korkusuz olan Akrep burçları, sade ve düz giyim tarzını beğenir. Organizasyon ve davetlerde çok cesur giyinebilir.
YAY: YÖNETİCİ GEZEGEN JÜPITER
Eğlenceye düşkün gibi bilinse de aslında iç disiplini vardır. Değişik giyim tarzlarını denemekten korkmazlar. Bazen spor kıyafetle bazen de etnik kıyafetlerle karşımıza çıkabilirler.
OĞLAK: YÖNETİCİ GEZEGEN SATÜRN
Çalışkan ve bir o kadar da sabırlıdır. Bu da giyimiyle konuşturmayı sever bir tarz verir Oğlak burçlarına. İyi yaşamak dilekleri arasında ilk sıralardadır. Kendine özgü bir stili vardır.
KOVA: YÖNETİCİ GEZEGEN URANÜS
Saati saatine uymayan ruh hali, giyimine de yansır. Özgürlüğüne düşkündür. Tek bir renge takılır.
BALIK: YÖNETİCİ GEZEGEN NEPTÜN
Keskin bir zekası vardır. Güzelliğin detaylarda olduğunu bilir. Dikkat çekmekten uzak durur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA