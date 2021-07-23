Yönetici gezegenler, yönettikleri burçların yaşam şekilleri başta olmak üzere, hayatlarındaki birçok noktaya temas eder. Kısaca yönetici gezegenler, burçların vizyonunu belirler!

KOÇ: YÖNETİCİ GEZEGEN MARS

Hayal gücü geniştir. Bu durum onları pozitif olmaya iter. Modayı yakından takip eder. Marka kıyafetlerden vazgeçemez.

BOĞA: YÖNETİCİ GEZEGEN VENÜS

Canlı ve sıcak renkler, Boğa burcunu yansıtır. Kararlı, sakin ve serinkanlı olur. Tabiatın sunduğu zenginliğe doğuştan sahiptir. İş yaşamında resmi kıyafetleri tercih eder.

İKİZLER: YÖNETİCİ GEZEGEN MERKÜR

Meraklı ve entelektüel olur, modayı yakından takip eder. Giyimleriyle dikkat çekmekten keyif alır. Özel tasarımlar önceliğidir.

YENGEÇ: YÖNETİCİ GEZEGEN AY

Duygusal ve merhametli olan Yengeç burçları, giyim konusunda kendilerine çok güvenir. Salaş ve rahat giyinmeyi sever. Rahatlıkları ve konforları önde gelir.

ASLAN: YÖNETİCİ GEZEGEN GÜNEŞ

Cesur ve azimli olur. Bu giyim tarzlarına da yansır. İlgi çekicidir. Bir kez giyilebilecek kıyafetlere, servetlerini harcayabilir.

BAŞAK: YÖNETİCİ GEZEGEN MERKÜR

Beyaz gömlek vazgeçilmezidir Başak burçlarının… Estetik anlayışı gelişmiştir. Tercihi her zaman zarif olmaktan yanadır. Sade ve şıktır.

TERAZİ: YÖNETİCİ GEZEGEN VENÜS

Çizgi dışı olmak ya da spor olmak... İki seçim arasında yaşamayı sever. Araştırmacı ve meraklıdır. Eski eşyaların değeri faklıdır…

AKREP: YÖNETİCİ GEZEGEN MARS

Sayısal zekâsı ön plandadır. Cesur ve korkusuz olan Akrep burçları, sade ve düz giyim tarzını beğenir. Organizasyon ve davetlerde çok cesur giyinebilir.

YAY: YÖNETİCİ GEZEGEN JÜPITER

Eğlenceye düşkün gibi bilinse de aslında iç disiplini vardır. Değişik giyim tarzlarını denemekten korkmazlar. Bazen spor kıyafetle bazen de etnik kıyafetlerle karşımıza çıkabilirler.

OĞLAK: YÖNETİCİ GEZEGEN SATÜRN

Çalışkan ve bir o kadar da sabırlıdır. Bu da giyimiyle konuşturmayı sever bir tarz verir Oğlak burçlarına. İyi yaşamak dilekleri arasında ilk sıralardadır. Kendine özgü bir stili vardır.

KOVA: YÖNETİCİ GEZEGEN URANÜS

Saati saatine uymayan ruh hali, giyimine de yansır. Özgürlüğüne düşkündür. Tek bir renge takılır.

BALIK: YÖNETİCİ GEZEGEN NEPTÜN

Keskin bir zekası vardır. Güzelliğin detaylarda olduğunu bilir. Dikkat çekmekten uzak durur.