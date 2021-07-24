Bugün sabah saatlerinde Kova burcunda, 1 derecede Dolunay meydana geliyor.

Bu sıcak havalarda maddi ve manevi bir anlam taşıyacak. İki hafta içinde evinizde, ailenizde, samimi ilişkilerinizde keskin bir odak noktası oluşturmanızı sağlayacak.

Neye ihtiyaç duyduğunuza, ne istediğinize, iç gerilimin sebeplerine ve dış baskıların yarattıklarına odaklanacaksınız. Kova etkisinde Dolunay her zorluğun üstesinden gelmek için artan bir enerji sunar. Sezgilerinizi ve bilinçaltınızı tarafsız olmaya ve dengeli kılmaya çalışacaksınız. Uyumsuzluğa uyum, mutsuzluğa çare arayacaksınız.



DOLUNAY'IN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Değişim

Özgürlük

Heyecan ve yüksek zeka

Bugün gerçekleşecek Dolunay'ın global markalarla da ilişkisi olacak. Yeni bir süreç başlatacak. Son iki senedir yaşanan salgın koşullarının yarattığı maddi ve manevi hasarlar bu Dolunay ile birlikte ortaya çıkacacak.

Sabit burçta meydana gelen Dolunay esnasında iletişim gezegeni Merkür ile vizyon gezegeni Neptün 120'lik yapacak. Bu sıcak iletişim son yıllarda yaşanan deformasyonları üzerinden atamayan kitlelere bir noktada çözümler getirecek.

Son yıllarda sıkışan perakende zinciri, global markalar, kurumsal/ büyük firmalarda çalışanlar ve piyasaları dolduran insanların ne türlü zorluklar yaşadığını öğreneceğiz.

Kurumların aslında ne kadar sıkıştığını maddi sınavlar verdiğini, rakamlarla ve verilerle okuyacağız.

İş başvurusu yapanlar için verimli bir dönem olacak.

Donanımlı, deneyimli kişilerin yolu açılıyor.

Bu Dolunay'da bazı şahsi davranışları rahatsız edici bulabilirsiniz.

Sevgi ve şefkat ihtiyacınız artabilir.

Herkes için hak savunucu gibi davranacaksınız.

Kendinizle barışık olmak için iç denge arayacaksınız.

Özellikle annenizle çözemediğiniz konuları açabilirsiniz.

Sosyal aktiviteler artabilir.

Aksi kutupları birleştirmeye çalışacaksınız.

İlişkinizi sabote edenleri fark edeceksiniz.

Öz farkındalığınız artacak.

Bu arada Dolunay, Venüs-Başak ilişkisiyle yakınlık kuruyor. Bu etki ayrıntıları açığa çıkartmayı, detayları belirlemeye ve çelişkileri sonlandırmayı temsil edebilir.

Türkiye'de yaşanan gündemlerle ilgili ilk soruşturmaları, ilk tutuklanmalar ve ilk yargılanmaları Venüs etkisiyle görebiliriz.