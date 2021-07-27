Herkesin sevgiyi anlatma biçimi farklıdır. Kimimiz sözle kendimizi anlatırken, kimimiz de vücut dilimizle kendimizi daha kolay ifade ederiz. Burada anlattığımız kadar, karşı tarafın nasıl algılayacağı da bir o kadar önemlidir. Gözümüzden kaçacak en ufak bir detay bile binlerce şey ifade ediyor olabilir. Sözsüz iletişim bu yüzden bu kadar önemlidir.

Elementlere göre inceleyecek olursak;



› MASKÜLEN

Ateş Grubu: Koç, Aslan ve Yay Hava Grubu: İkizler, Terazi ve Kova

› FEMİNEN

Toprak Grubu: Boğa, Başak ve Oğlak Su grubu: Yengeç, Akrep ve Balık

› ATEŞ GRUBU

Ateş grubunda bulunan; Koç, Aslan ve Yay burçlarının cesaretleri, yüksek enerjilerinin kaynağıdır. Bulundukları ortamda odak noktası olmaktan hoşlanırlar. Dik duruşları ile çevrelerinin dikkatinden kaçmazlar. Beden dilini en iyi kullanan burçlar olduğunu söyleyebiliriz. İddialı konuşmalarını beden dili ile süsleyerek, rahat olduğunu herkese hissettirir. Adeta "Ben buradayım" der.

› TOPRAK GRUBU

Toprak grubunda bulunan; Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının duygu durumlarını kestirmek o kadar da kolay değildir. Karşısındaki kişiyle doğrudan göz teması kurmaktan kaçınmazlar. Konuşmalarını el hareketleriyle desteklerler ve bunu oldukça fazlaca yaparlar. Toprak grubu burçları için gerçeklik ön plandadır. Kendilerini hayal dünyası içerisinde hissederek yaşamaktansa, ayaklarının yere sağlam basmasını isterler.

› HAVA GRUBU

Hava grubunda bulunan; İkizler, Terazi ve Kova burçları, başarılı iletişimlerini, tepkileri ile desteklerler. Hareketli olmaları yüzünden duygularını gizleme konusunda çok başarılı değildirler. Vermek istediği bir mesaj varsa, karşısındakine temas etmekten kaçınmaz. Ellerini kullanmaları, duygularını gösterme konusundaki en belirgin işarettir. Hava elementi olan kişiler, entelektüel, yenilikçi ve meraklı bir yapıya sahiptirler. Çok yönlüdürler.

› SU GRUBU

Su grubunda bulunan; Yengeç, Akrep, Balık burçları, duygularını yoğun yaşar. Sezgilerine güvenirler ve o şekilde hareket ederler. Karşısındaki kişinin konuşmalarından anlam çıkarabilirler. Göz teması kurmaktan kaçınırlar. Kendilerini rahat hissetmedikleri sürece yakın temastan kaçınırlar. Su elementine ait burçlar, yoğun duygulara sahiptirler. Duygularının derinliğine isterlerse ulaşabilirsiniz. Hayal dünyasının zenginliği içerisinde, mantıktan uzak davranışlar sergileyebilirler.