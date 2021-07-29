Bugün Mars, Başak burcuna geçiş yapacak. Mücadele gezegeninin Başak burcunda konumlanması ile belli bir düzene girmiş gibi görünen dengelerin içinde büyük stratejiler barındırdığını öğreneceğiz. Dünyanın sahip olduğu politik dengeyi daha fazla konuşacağız. Dünya, Mars-Başak transiti ile birlikte bambaşka bir ivme kazanacak. Yeni kurulan müttefik ilişkilerinin ve yeni doğan mücadele odaklarının ortaya çıkması, rollerin tümüyle değişmesine neden olabilir. Ülkeler artık askerleri ile değil bünyelerinde barındırdıkları silah fabrikaları, geliştirme ve AR-GE çalışmaları ile mücadele veriyor. Bu çalışmaların radar, balistik füze, yeni nesil insansız teknolojiler üzerine yoğunlaşması odak noktalarını değiştirebilir.

Koşmayı bırakmayan dünyayı yakalamaya çalışırken Mars'ın vermiş olduğu mücadele ruhunu hayatımızın her anına entegre etmek isteyeceğiz. Düzene olan özlemimizi yeniden hatırlayacak, daha önce yanlış yaptığımızı düşündüğümüz detayların üzerinden bir daha geçeceğiz. Strese neden olan ne varsa, hepsini rafa kaldırırken en çok nelerle uğraşağız derseniz;

Zamanı kullanmak konusunda baskı yapan kişilerle karşı karşıya gelebiliriz.

İlişkilerdeki hayal kırıklıkları, yerini eleştirel düşünceye bırakacak.

Emek vermeye değmediğini düşündüğünüz bütün konulara nokta koyacaksınız.

Maddi konulardaki isteksiz tavırlarımız bitecek. Harcamaktan korkmayacağız.

Dünyanın kaynaklarının hızla tüketildiği bir zamanda ziraat mühendisleri; gıda kıtlığı açısından bulduğu çözümler ile adından söz edecek. Tarım alanlarının genişlemesi gerektiği fikri; yoğun şehirleşmenin hava kirliliğine, toprak kirliğine neden olması ile desteklendiğinde, 2022 yılına kadar uzanacak adımların küçük küçük atılmasını sağlayacak. Gerçekleşen iklim zirvesi sonrası dünyada peyzaja önem verilmeye başlanacak.



YENİ İŞ KOLLARI

Dünya biliyorsunuz ki geniş çaplı bir tedavi altına alındı. Eve kapanan insanlık aşılanma kampanyaları ile sokaklara dökülmeye başladı. Kapıları aralanan turizm sektöründeki patlamaları sayısal veri olarak daha net görmeye başlayacağız. Türkiye'ye yapılan uçuşların artması ülke ekonomisinin biraz rahat nefes almasını sağlayabilir. Gelen turistlerin gayrimenkul, arazi gibi yatırımlara yöneldiklerini duyacağız. Turizm sektöründe yeni iş kollarının doğması içten bile olmayacak. Lüks otellerin içlerinde sağlık alanlarına ayrılan bölümlerin genişletildiğini göreceğiz.

Rusya Türkiye'ye uçak seferi sayılarını artırabilir.

Türkiye'de yeni açık hava müzeleri ilgi odağı olabilir.

Turizm ve Otelcilik bölümü olan okulların eğitim müfredatlarında değişimler söz konusu olabilir.