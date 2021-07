İdeal ilişkinin aslında bir numaralı kuralı; sevgi ve aşk olsa da bu 21. yüzyılda revize gördü. Kişilerin arasında güven daha çok önemli hale geldi. Dinlemek ve odaklanmak ilişkilerin bir numaralı gündemi. Sonuçta hepimizin kafasında ideal bir ilişki tablosu var. Kafamızda belirlediğimiz kurallara, birlikte olduğumuz insanın uymasını istiyor ve ilişkilerimizi şekillendiriyoruz. Kendimize göre ideal ilişki için bir şeyler belirtebiliyoruz; peki burcumuzun özelliklerine göre kendimiz için ideal ilişkiyi nasıl tanımlayabiliriz?

KOÇ:

Koç burçları, yaşadıkları ilişkide her türlü duyguyu yaşamak isterler. Üzüntü, endişe, sevinç ve mutluluk… Koç burçları için ideal bir ilişki, gerçek bir hayat gibidir. Hem acı hem de tatlı… İşin içine aşk girdiğinde, samimiyet ve içtenliğe öncelik verirler. Kendisinin ilişkiye gösterdiği samimiyeti karşı taraftan da bekler.

BOĞA:

Boğa burçları, her zaman ilişkisini bir üst seviyeye taşımak isterler.

Romantik vakit geçirmekten hoşlanır ve size zaman ayırır. Ayırdığı vakitten keyif almak ister.

Sevdiği insanla bunları yapabiliyorsa, detaylar onun için çok da fazla önemli değildir.



İKİZLER:

İkizler burcu ise; her zaman çatışabilecekleri bir ilişki isterler. Konuşmayı ve tartışmayı çok fazla sevdiği için, birlikte olduğu kişiyle mutlaka beyin fırtınası yapmak ister.

Partnerinden onu olgunlaştırmasını, yeni tecrübeler yaşatmasını, kısacası özveri bekler.

YENGEÇ:

Yengeç burçları, hayatını dolu dolu yaşayan, güçlü bir partner ister.

Silik bir hayat yaşayanı kolay kolay sevemez. O hayatının aşkını arar!

Bu da beklentiyi yüksek gösterir.

Zaten bu tarz bir ilişki ömürlük olur Yengeç burçları için. İnişler, çıkışlar, ilişkide yaşanan fırtınalar onları incitir. Sabit bir düzen oturtana kadar tüm sevgilerini, özverilerini gösterirler.

ASLAN:

Spontane yaşıyormuş gibi görünse de her şeyi ince detaylıca düşünen bir burçtur. Kadın ve erkek için ayrımı yoktur. Kolay ikna olup harekete geçemez, sahiplenmesi zaman alır. Aslan burçları, kendi üzerlerinde çok baskı kurarlar. Özgüvenlerini korumalarına yardımcı olacak bir partneri tercih ederler.

Kısacası onu eleştirmeyecek birine ihtiyacı vardır.

BAŞAK:

Başak burçları, ilişkinin temelini baştan sağlama aldı mı üzerine güveni ve sevgiyi şevkle inşa etmeye devam eder. Güven problemlerinin ve kaygılarının azalmasına destek olacak bir partner, onların hayat arkadaşı olur.

DIĞER 6 BURÇ IÇIN YARIN GÖRÜŞMEK ÜZERE…