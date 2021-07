İdeal ilişki yazımın ikinci bölümünde diğer altı burcun ilişki yaşama şeklini anlatacağım...

TERAZİ: Onun için ideal ilişki, iki taraflı özveri gerektirir. Karşı tarafa çok vericidir ve ondan da aynı davranışı bekler. İki tarafın da açık ve adil bir şekilde davrandığı bir ilişki kurmaya çalışır. Aşkın sunduğu her türlü güzelliği ilişkisinde de görmek ister. Şefkat, sevgi, kaliteli zaman geçirmek onun öncelikleri arasındadır. Sevgilisiyle sosyalleşmek ister…

AKREP: Sadakat ve bağlılık konularında sürekli olarak sınavlara tutulmaya hazırlıklıdır. Ama karşı tarafın da her bir sınavın üstesinden gelmesini bekler. Tutkulara ve yoğun duygulara sahip bir karakter olan Akrep burçları ne kolay bir ilişki yaşar, ne de yaşatır. Akrep burçları, aslında biraz da kaygılarını giderecek insanlar arar. Kıskanç ve şüpheci yapılarından dolayı aldatılmaya tahammülleri yoktur.

YAY: İçten ve güçlü, ona ağır gelmeyecek bir ilişki kurmak ister ateş burçları. O, her zaman neşeyle doludur. Sevgilisi de ona ayak uydurmalıdır. Yepyeni boyutlara ulaşmayı isterler ilişkilerinde. Partneriyle başka şeyler keşfetmek ve tecrübe etmek onun bir ilişkiyi sahiplenmesinde büyük bir rol oynar. Kıskançlık asla kabul etmeyeceği tavırların başında gelir.

OĞLAK: Bu burcun mensupları onu güvende hissettirecek, onun içindeki mükemmeli ortaya çıkaracak bir ilişki ister. Hata yapmaktan hoşlanmadığı gibi birlikte olduğu insanın da hatasız olmasını ister. Size, kendisine bile itiraf etmekte zorlandığı sırlarını paylaşabileceği kadar güvenmek isterler. Onlar için bir ilişkiden beklentileri bellidir. İçtenlik, derin diyaloglar, birlikte keyifli vakit geçirmek ve samimiyet…

KOVA: Gittikçe derinleşen ve zamanla iki tarafın da birbirine karışmaya başladığı bir ilişki ister Kova burçları. Karşı tarafın baskısıyla bir şeyleri hissetmek zorunda kalmak, onu yaşadığı ilişkiden uzaklaştırır. Her zaman rahat hissetmek ister kendisini. İlişkilerinde sahte duygulara asla yer vermez. Onun her zaman kendine ait bir alanı olmalıdır. Onun işine karışmayın yeter…

BALIK: Ona ve partnerine bakıp "Ne kadar da uyumlu bir çift, birbirilerine çok yakışıyorlar" dedirtebiliyorsa ideal ilişki odur Balık burçları için. Aşklarının dışarıdan bakıldığında da görülmesini isterler. Her şeyin her zaman pembe olmayacağının bilincindedir. Ama karşı tarafın bu 'karanlık dönemlerde' oturup onunla konuşabilmesini, onu anlayabilmesini bekler.