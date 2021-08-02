KOÇ: Ağustos ayının ilk haftası, güzel gelişmelerle birlikte gelecek. Kendine karşı dürüst davranma kararı alacağın bu günlerde, yarım bıraktığın konuların üzerine gitmek isteyeceksin.

BOĞA: Kendi için bir şeyler isteyeceğin veya yapacağın bir ayın ilk haftasındasın. Kararlarını tek başına alırken, çevrenden uzaklaşabilirsin. Kendini bağımlı hissettiğin konularla yüzleşeceksin.

İKİZLER: Hayatını yaşamak için sence de kendini fazla kasmıyor musun? Biraz daha esnek davranacağın bir haftaya girişi yapıyorsun. Gezegen geçişleri aldığın kararları etkilerken, iş konuları gündemine gelebilir.

YENGEÇ: Pratiklik ve hız kazandığın bir hafta ile yeni Ay'a merhaba diyorsun. Yavaş davrandığının farkına varman, hayatına heyecan katabilir. Geçmişe takılı kalmayacaksın ama neler yaşadığını da unutmayacaksın.

ASLAN: Kontrolü tuttuğun süre içerisinde mutlu olduğunun farkındasın. Bu mutluluğu kaybetmek istemezsin değil mi? Sürekli olarak yeni planlar yapacağın bu hafta perşembe günü senin için öne çıkabilir.



BAŞAK: Hayatının her alanıyla yakından ilgilenirken, kendine duyduğun güven artıyor. Artan tempon, dinlenme isteğini de beraberinde getirebilir ama emek verdiğin konularla ilgili gelişmeler çalışma şevkini de artırabilir.

TERAZİ: Bolca kendine vakit ayıracağın bu hafta sorumluluklarını bir kenara bırakmak isteyebilirsin. Bedenine özen gösterirken, beslenme konusu da öne çıkacak. Hayatın akışına ayak uyduracaksın.

AKREP: Cesaretini kıran, kendini kötü hissetmene sebep olan konularla mücadele içerisindesin. Duyguların ve mantığın arasında kalabileceğin olaylar yaşarken, doğrularından vazgeçmek istemeyeceksin.

YAY: Parlamaya hazır mısın? Güneş sana iyi gelecek, hayatına ufak dokunuşlarda bulunacaksın. Değişim rüzgarları hayatının her alanında eserken, karşılaştığın olayları da farklı bakış açılarıyla ele alacaksın.

OĞLAK: Kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Bu hafta çoğu kez kendini aynanın karşısında bulabilirsin. Aklına takılan konularda, cevabı beklemektense harekete geçeceksin.

KOVA: Seni sen yapan detayları görmezden gelemezsin. Bu detaylardan hiçbir şekilde ödün vermeyeceksin. Sezgilerine güvenirken yanılmadığını, fark edeceksin. Elde ettiklerin için şükretmesini bile ceksin.

BALIK: Sakinlik yaşam motton oluyor. Artan tempon seni kaçamak yapmaya itebilir. Aylardır artan sorumluluklarından kısa süreliğine de olsa uzaklaşacaksın.