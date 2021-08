Hangi burç, ne gibi prensipler barındırır merak ediyorsanız, gelin beraber bakalım.



ATEŞ BURÇLARI

* Koç: Amansız davranışlardan ziyade, daima garanti yolları tercih etmesiyle bilinen Koç burçları, kendisini tehlikede hissettiği durumlarda ani tepkiler verir ve duruşunu belli eder.

* Aslan: Hoşgörü ve misafirperverliğinden ödün vermeyen Aslan burçları, iyi niyetlerinin suistimal edildiğini anladıkları anda sessizliklerini bozarlar.

* Yay: "Öğrenmek ve sorgulamak" kavramlarını hayatı boyunca yanında götüren Yay burçları, arkadaşlarını da bu doğrultuda seçer.



TOPRAK BURÇLARI

* Boğa: Çevresindeki huzuru, sakinliği ve dinginliği korumak için adeta ant içmiş burçlardan birisi olan Boğa burçları, değer verdiklerine kol kanat germemek için bahanelere sığınmaz. Sözlerden çok eylemleriyle bilinir.

* Başak: Mantığa sığmayan herhangi bir olgu Başak burcunun süzgecinden geçemez. Duygusal yanından faydalanan kişilerden illallah eden kişiler sebebiyle kartlarını kapalı oynamaktan yana bir burçtur.

* Oğlak: Bir Oğlak burcu için düşünmeden yapılan her şey yanlıştır. Öyle ki kendi dış görünüşleri için saatlerce uğraşmayı bir huy edinen Oğlaklar, sporu da bir prensip haline getiren burçların başında gelir.



HAVA BURÇLARI

* İkizler: Yapmak ya da yapmamak, işte bütün mesele bu! İkizler burçları net olmayı bir yaşam görevi olarak benimsemiş olsa da dış faktörler yüzünden bu prensibine başvuramadığı zamanlar da olabiliyor.

* Terazi: Düşündüklerini er ya da geç yapmaya kararlı olan burcun diğer adı Terazi'dir. Terazi burçları, ona kendi amaçlarında destek olmayan kişilere rağmen pes etmeyi bir seçenek olarak kabul etmez, bu davranış kibirli gibi görünse bile…

* Kova: İstekleri ve yaşam tarzı için maddi manevi her türlü imkanını kullanmaktan geri kalmayan Kova burçları için en önemli prensiplerden bir tanesi konfor alanıdır.



SU BURÇLARI

* Yengeç: Duygularına karşılık bulamadığı zaman, mutluluğu yakalayamayan burçlardan birisi olan Yengeç burçları, kalplerine sinmeyen hiçbir işe kalkışmazlar, kırmızı çizgilerini de burada çizerler.

* Akrep: Kendini her daim doğru aktarmak isteyen Akrep burçları, sözlerindeki anlamı karşı tarafa aktaramadıkları zaman strese kurban gidebilir.

* Balık: Empati duygusu ile arasından su sızmayan Balık burçları, klasik düşüncelerden uzak yapısıyla dikkat çeker. Hayal gücünün meyvelerini prensipleri için bir amaç olarak kullanır.