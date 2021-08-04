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ZEYNEP TURAN
04 Ağustos 2021, Çarşamba ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Burçlar ve ilgi alanları

Hepimizin ilgiyle ve severek uğraştığı, merak edip araştırmalara daldığı birçok konu var. Peki bizler bu konulara nasıl yöneliriz, uğraşlarımızda burçların etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını gelin beraber keşfedelim.
- KOÇ Koç burçları son derece hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ne istediklerinin farkındadırlar. Koç burçları müzik ile ilgili her alanda kendisini belli etmeyi bilir.
- BOĞA Pratik ve soğukkanlı duruşları ile öne çıkar Boğa burçları. Çoğu zaman da içsel huzuru ararlar. Boğa burçları için doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları biçilmiş kaftandır.
- İKİZLER Değişken yapıları, İkizler burcunu ortaya çıkarıyor. Meraklıdır ve bu durum onları sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Rahatlamak için çeşitli sporlarla uğraşırlar.
- YENGEÇ Yengeç burçları, kendi iç dünyasında yaşamayı çoğunlukla tercih ederler. Hayal güçleri oldukça fazla gelişmiştir. Yengeç burçları, boş vakitlerini sanatla uğraşarak geçirir.
- ASLAN Bulundukları her ortamda farkını belli eder Aslan burçları. Gerek imaj gerekse de davranışları ile. Aslan burçları, hobilerine vakit ayırmayı oldukça sever ve sevdiği aktivitelere fazlaca vakit ayırırlar.

- BAŞAK Titiz ve dikkatli yönleriyle öne çıkıyor Başak burçları. Hedeflerine ulaşmakla yetinmeyip, hep daha fazlasını yapabileceğine inanır. Başak burçları, bir şeyler yazmayı, karalamayı oldukça severler.
- TERAZİ Denge dendiği zaman, ilk akla gelen Terazi burcudur. Bulundukları yerde huzur arar ve bunun için çaba sarf ederler. Boş vakitlerini sosyal aktiviteye katılarak değerlendirmeyi tercih ederler.
- AKREP Hırslı, duygusal ve bir o kadar da sabırsızdır Akrep burçları. Hafızaları da oldukça güçlüdür, olayları kolay kolay unutmazlar. Akrep burçları, yalnız kalmaktan ve meditasyon yapmaktan hoşlanır.
- YAY İç güdüleri ile hareket etmek, Yay burçları için çok önemlidir. İç güdüleriyle hareket ettiklerinde başka bir şey düşünmek istemezler. Yay burçları, yeni yerler keşfetmekten çok hoşlanırlar.
- OĞLAK Kendi fikirlerine oldukça fazla güvenir ve doğru karar aldıklarına inanırlar. Disiplinlidirler ve oldukça da sabırlıdırlar. Doğayla uğraşmak onlar için keyiflidir.
- KOVA Yenilikçi olan Kova burçları, ilerisini düşünmeden hareket edemezler. Sosyal çevresine verdiği önem, sürekli olarak aktivite gerçekleştirmesine yardımcı olur.
- BALIK Rahatına önem verir, özgürlüğüne düşkün yegane burçlardan bir tanesidir. Kreatif ruhları, sanata karşı olan ilgilerini yansıtır. Onu kimi zaman resim çizerken kimi zaman da bir şiir kaleme alırken bulabilirsiniz.

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