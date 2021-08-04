Hepimizin ilgiyle ve severek uğraştığı, merak edip araştırmalara daldığı birçok konu var. Peki bizler bu konulara nasıl yöneliriz, uğraşlarımızda burçların etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını gelin beraber keşfedelim.

- KOÇ Koç burçları son derece hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ne istediklerinin farkındadırlar. Koç burçları müzik ile ilgili her alanda kendisini belli etmeyi bilir.

- BOĞA Pratik ve soğukkanlı duruşları ile öne çıkar Boğa burçları. Çoğu zaman da içsel huzuru ararlar. Boğa burçları için doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları biçilmiş kaftandır.

- İKİZLER Değişken yapıları, İkizler burcunu ortaya çıkarıyor. Meraklıdır ve bu durum onları sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Rahatlamak için çeşitli sporlarla uğraşırlar.

- YENGEÇ Yengeç burçları, kendi iç dünyasında yaşamayı çoğunlukla tercih ederler. Hayal güçleri oldukça fazla gelişmiştir. Yengeç burçları, boş vakitlerini sanatla uğraşarak geçirir.

- ASLAN Bulundukları her ortamda farkını belli eder Aslan burçları. Gerek imaj gerekse de davranışları ile. Aslan burçları, hobilerine vakit ayırmayı oldukça sever ve sevdiği aktivitelere fazlaca vakit ayırırlar.



- BAŞAK Titiz ve dikkatli yönleriyle öne çıkıyor Başak burçları. Hedeflerine ulaşmakla yetinmeyip, hep daha fazlasını yapabileceğine inanır. Başak burçları, bir şeyler yazmayı, karalamayı oldukça severler.

- TERAZİ Denge dendiği zaman, ilk akla gelen Terazi burcudur. Bulundukları yerde huzur arar ve bunun için çaba sarf ederler. Boş vakitlerini sosyal aktiviteye katılarak değerlendirmeyi tercih ederler.

- AKREP Hırslı, duygusal ve bir o kadar da sabırsızdır Akrep burçları. Hafızaları da oldukça güçlüdür, olayları kolay kolay unutmazlar. Akrep burçları, yalnız kalmaktan ve meditasyon yapmaktan hoşlanır.

- YAY İç güdüleri ile hareket etmek, Yay burçları için çok önemlidir. İç güdüleriyle hareket ettiklerinde başka bir şey düşünmek istemezler. Yay burçları, yeni yerler keşfetmekten çok hoşlanırlar.

- OĞLAK Kendi fikirlerine oldukça fazla güvenir ve doğru karar aldıklarına inanırlar. Disiplinlidirler ve oldukça da sabırlıdırlar. Doğayla uğraşmak onlar için keyiflidir.

- KOVA Yenilikçi olan Kova burçları, ilerisini düşünmeden hareket edemezler. Sosyal çevresine verdiği önem, sürekli olarak aktivite gerçekleştirmesine yardımcı olur.

- BALIK Rahatına önem verir, özgürlüğüne düşkün yegane burçlardan bir tanesidir. Kreatif ruhları, sanata karşı olan ilgilerini yansıtır. Onu kimi zaman resim çizerken kimi zaman da bir şiir kaleme alırken bulabilirsiniz.