Geçmişe dönmemize neden olan tek sebep hafızalardan silinmeyen anılardır. Yaşanmışlıkların izleri tozlu raflarda; siz ne zaman açarsanız o zaman canlanır. Yaranızı kaşıdıkça daha derine inersiniz. Artık sizin olmaktan öte başkalaşmıştır. Kutsal bir hazine gibi saklamayı tercih edersiniz. Anıların olması mıdır ihtiyacımız, yoksa yeni anlarla hayatımıza şekil vermek midir istediğimiz? Bazen biz bile bilmeyiz ne istediğimizi... Hayatın bir parçasına tutunuruz. Herkesin kendine göre tutunduğu bir dal vardır sonuçta. İnkâr etmek ise ayrı bir penceredir, hayata açılan. Geçmişi, yaşanılanları, duyguları her şeyi yok saymak belki de kendini yok saymaktır. Ama bunun ne kadar farkındayız? En önemli olan detay bu sorunun cevabını bulmak değil de nedir?



ŞÜKREDİN

Kalabalıklardan sıkılırız, kaoslar, çatışmalar, sevgi, aşk yok deriz; 'Kimse kimseyi anlamıyor, tüketim toplumu olup çıkmışız' diye savuştururuz, ihtimalleri. Kime göre yok? Siz mi tekrar sevmeye, duygularınızı açmaya hazır değilsiniz? Yoksa hazır olmadığınıza kendinizi mi inandırıyorsunuz? Düşünün…

Başarı, sağlık ve güzel bir gelecek için önce zihninizi berrak tutun. Tazelendiğinizi hissettiğiniz her an, hayat size yeni bir yol sunacaktır.

En derin duygular kendinizi en rahat hissettiğiniz anlarda coşar. Dualarınızı da aynı duygu ile edin. Kendi içinize ne kadar yönelirseniz, başarmak istediğiniz hedeflerinize o kadar çabuk ulaşırsınız.

En büyük zenginlik kalpten edilen şükürdür. Hedeflerinizi kalbinize koyarak, tüm benliğinizle edeceğiniz şükür, sahip olmak istediğiniz huzurun anahtarını size verecektir.

İstediklerinizi sesli dile getirmek, kararlılığınızı ve inancınızı gösterir. Zihninizin, önünüze koyduğu engelleri aşacak güce sahipsiniz. Bu gücü fark etmekte geç kalmayın!

Ne kadar bağımsız olursanız, zihninizi o kadar özgür bırakırsınız. Sevmekten ve sevilmekten korkmayın!

Dünyayla savaşmaktan vazgeçin! İstediğiniz uyumu savaşarak kazanamazsınız.

Var eden tektir. Dünya ile uyum sağlamak için önce kendi yaşam mucizenizi görmeniz şart! İşte o zaman sonsuz sevgi ve huzuru bir arada yaşayabilirsiniz.