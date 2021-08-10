Her burcun kendisine göre karakteristik yapıları ve prensipleri vardır. Bu yazımda 'Neler yaparsanız burçların gözünden düşersiniz?' sorusunun cevabını kaleme aldım...
Koç burcunun gözünden nasıl düşersin?
Sağlıksız duyguları sürekli gündeme getirerek
Yapmacık davranarak
Aşırı kıskanç olarak
Boğa burcunun gözünden nasıl düşersin?
Değer yargılarına saygı göstermeyerek
Dinlemeyerek
İlgisizlik yaparak
İkizler burcunun gözünden nasıl düşersin?
Emeğinin hakkını vermeyerek
Özgürlük alanını kısıtlayarak
Ego yaparak
Yengeç burcunun gözünden nasıl düşersin?
Sürekli bireysel davranarak
Maddi kaygılarını ortaya çıkararak
Dağınık olarak
Aslan burcunun gözünden nasıl düşersin?
Dengeli davranmayarak
Harcamalarda aşırıya kaçarak
Özgün davranmayarak
Başak burcunun gözünden nasıl düşersin?
Gözünün içine baka baka gerçekleri çarptırarak
Tembelliği bir huy haline getirerek
Tutarlı olmayarak
Terazi burcunun gözünden nasıl düşersin?
Duygularını kalpten dile getirmeyerek
Anın tadını çıkarmayarak
Sürekli geçmişi düşünerek
Akrep burcunun gözünden nasıl düşersin?
Yaptığı yanlışları sürekli yüzüne vurarak
Onu küçük düşürerek
Kibirli davranarak
Yay burcunun gözünden nasıl düşersin?
Lüks tüketimi abartarak
Prensiplere değer vermeyerek
Disiplinsiz davranarak
Oğlak burcunun gözünden nasıl düşersin?
Onunla eğlenmeyi bilmeyerek
Duygusal konularda kayıtsız davranarak
İlgi alanlarına karşı eleştirilerde bulunarak
Kova burcunun gözünden nasıl düşersin?
Bir konuda fikir sahibi olmadan yorum yaparak
Bakımsız olmak
Stresli tavırlar sergilemek
Balık burcunun gözünden nasıl düşersin?
Duygusuzluk yaparak
Empatiden yoksun bir şekilde empati kurarak
Sürekli maddi beklentiler içinde olarak