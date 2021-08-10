Her burcun kendisine göre karakteristik yapıları ve prensipleri vardır. Bu yazımda 'Neler yaparsanız burçların gözünden düşersiniz?' sorusunun cevabını kaleme aldım...

Koç burcunun gözünden nasıl düşersin?

Sağlıksız duyguları sürekli gündeme getirerek

Yapmacık davranarak

Aşırı kıskanç olarak

Boğa burcunun gözünden nasıl düşersin?

Değer yargılarına saygı göstermeyerek

Dinlemeyerek

İlgisizlik yaparak

İkizler burcunun gözünden nasıl düşersin?

Emeğinin hakkını vermeyerek

Özgürlük alanını kısıtlayarak

Ego yaparak



Yengeç burcunun gözünden nasıl düşersin?

Sürekli bireysel davranarak

Maddi kaygılarını ortaya çıkararak

Dağınık olarak

Aslan burcunun gözünden nasıl düşersin?

Dengeli davranmayarak

Harcamalarda aşırıya kaçarak

Özgün davranmayarak

Başak burcunun gözünden nasıl düşersin?

Gözünün içine baka baka gerçekleri çarptırarak

Tembelliği bir huy haline getirerek

Tutarlı olmayarak

Terazi burcunun gözünden nasıl düşersin?

Duygularını kalpten dile getirmeyerek

Anın tadını çıkarmayarak

Sürekli geçmişi düşünerek

Akrep burcunun gözünden nasıl düşersin?

Yaptığı yanlışları sürekli yüzüne vurarak

Onu küçük düşürerek

Kibirli davranarak

Yay burcunun gözünden nasıl düşersin?

Lüks tüketimi abartarak

Prensiplere değer vermeyerek

Disiplinsiz davranarak

Oğlak burcunun gözünden nasıl düşersin?

Onunla eğlenmeyi bilmeyerek

Duygusal konularda kayıtsız davranarak

İlgi alanlarına karşı eleştirilerde bulunarak

Kova burcunun gözünden nasıl düşersin?

Bir konuda fikir sahibi olmadan yorum yaparak

Bakımsız olmak

Stresli tavırlar sergilemek

Balık burcunun gözünden nasıl düşersin?

Duygusuzluk yaparak

Empatiden yoksun bir şekilde empati kurarak

Sürekli maddi beklentiler içinde olarak