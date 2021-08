Çağımızın aklımızda uyandırdığı en büyük sorunlardan bir tanesi uyumluluktur. Bir insan bulunduğu ortama uyum sağlamak ve adaptasyon sorunu çekmemek ister. Bunu antik zamanlardaki ilk insanlarda da, bilişim dünyası içerisindeki insanda da görebiliyoruz. Peki kendimize yakışanı gerçekten yapıyor muyuz?



İNTERNET ÇILGINLIĞI

Her bireyin kendine göre belirlediği bazı kuralları ve prensipleri vardır. Bu kural ve prensipler çiğnenmez. Elbette bunun istisnalarını zaman zaman görürüz. Bu kişiler yaptıklarından da memnundur. Ancak kadrajı yine kendi hayatlarımıza çevirdiğimizde hayatımızın etrafında gelişmesine izin verdiğimiz ilkelerimizi çiğnemekten yana adım atmak istemeyiz. Çünkü daima içinde bulunduğumuz ortama uyum sağlamak ve aşırı şekilde dikkat çekmek istemeyiz.

2000'li yıllardan başlayıp günümüze kadar gelen internet çılgınlığında ve tüketim toplumunun davranış biçimlerimizi değiştirdiği dünyamızda sosyal medyanın alışılagelmiş davranışlarımızı büyük ölçüde değiştirdiği su götürmez bir gerçek. Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaştığı ve herkesin cebinde, bir parmak uzağında olduğu yeni dünya düzeninde hayatımızın her anını kişisel hesaplarımızda paylaşıyoruz. Hayatımızın önemli ve paylaşmaya değer gördüğümüz alanlarını, verilerimizi paylaşırken gerçekten bir akışa oturtabiliyor muyuz? Ya da kendimize yakışanı yapıyor muyuz? En önemlisi söylediklerimiz ile yaptıklarımız çelişiyor mu? Tutarlı mıyız?



ALIŞIYORUZ AMA...

Dünya her dakika değişimine devam edip, yeni süreçlere yelken açarken biz insanlığın iletişim dili de önemli değişimlere maruz kaldı elbette. Bu değişimler internet çağının başlangıcı, TV programları ve influencerlar'ın hayatlarımıza, hatta cep telefonlarımıza girmesi ile de ilintili. Sonuç olarak insan gün içerisinde birçok kez maruz kaldığı görüntülere bir zaman sonra alışıyor. Takip ettiğimiz hesaplara gün içerisinde bir kez göz atmadan rahat edemiyoruz. İletişim dilimiz de takipçisi olduğumuz kişilerin kullandığı dil gibi oldu en nihayetinde… Günümüz dünyası bizi içeriğe boğarken, buna izin verdiğimiz zamanda birçok prensibimizi de alıp götürüyor.