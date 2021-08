Vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz evlerimiz yeni dünya halleri ile beraber daha çok vakit geçirdiğimiz sosyal alanlarımız haline geldi. Bu alanda, hem dinleniyor hem öğreniyor, hem de imkanlarımız dahilinde eğleniyoruz. Bu yazımda her burca özel olarak kaleme aldığım dekorasyon ipuçlarını bulacaksınız.

KOÇ: Özgürlüğünüze düşkün ve aktif bir kişiliğe sahip oluşunuz, rahat bir yaşam ortamı oluşturmanızı sağlayabilir. Sizin için mobilyalar sadece belli bir süre kullanılan parçalar değil, bir yaşam stilidir.

BOĞA: Kendinize özgün parçalarla evinizi dizayn etmek en büyük avantajlarınızdan bir tanesidir. Hatta yakın çevreniz sürekli eşyalarınızı nereden aldığınızı sorar.

İKİZLER: Stil sahibi olduğunuzu klasik mobilyalardan ziyade özel yapım mobilyalarda daha iyi belli edersiniz. Dekorasyon anlayışınızda yenilikçi dokunuşlar dikkat çeker.

YENGEÇ: Evinizi dekore ederken şekilcilikten ziyade sıcak görünümlerden yanasınız. Dekorasyon şekli olarak da konforlu anlayışı yansıtmaktan keyif alırsınız.







ASLAN: Dekorasyon fikirlerinde romantik bir anlayış güdersiniz. Kendinizi iyi hissettiren sıcak renkleri tercih edersiniz. Eviniz sizin kalenizdir.

BAŞAK: Dekorasyon tercihlerinizde kullanışlı ürünleri tercih edersiniz. Sizin için gereksiz eşyaların evinizde yeri yoktur. Her detay mükemmelliğini korumalıdır.

TERAZİ: Evinizi dekore ediş biçiminiz kullandığınız renklerden kendisini belli eder. Sizin için eşyadan önce o eşyaların rengi önemlidir. Sanatsal dokunuşlar estetik anlayışınızı yansıtır.

AKREP: Evinizde rahat olmayı seven bir burçsunuz. Eşyalarınızda da bu rahat ve konforlu tavrınızı simgelersiniz. Birbiri ile uyumlu eşyalar kullanmaktan hoşlanırsınız.

YAY: Evinizi dekore ederken en çok keyif alan burçlardan birisiniz. Kendinize ait bir alan yaratmak adına kreatif mobilya kullanımı tercih edersiniz. Hareketli renkler hoşunuza gider.

OĞLAK: Geleneksel tasarımlar evinizde bolca yer alır. Özellikle de deri kullanımdan keyif alan bir burçsunuz. Koyu renkler ve vintage tarzda mobilyalar kullanmak hoşunuza gider.

KOVA: Evinizde modern dokunuşlar güçlü bir şekilde belli olur. Gelecekten gelen parçalar kullanmayı ve ilgi çekici tasarımları evinize entegre etmeyi seversiniz.

BALIK: Hayal gücünüzü evinizdeki her alanda yansıtabilen bir burçsunuz. Sakin hissetmek adına sakin renkler kullanmayı tercih edersiniz. Doğal dokunuşlar sizi yansıtır.