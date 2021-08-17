Gelişen dünyada iş kolları sosyal yaşantımızın da vazgeçilmez bir bölümü artık. Öyle ki iş unvanlarımızla kayıt olduğumuz sosyal medya uygulamalarının çoğaldığı şu günlerde hem kariyer adımlarımızı daha doğru atmak, hem de iş sahibiysek yönetim aşamalarını doğru gerçekleştirmek isteriz. Sonuçta pandemi süreci bizlere yönetim ve planlamanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu yazımda yöneticilerin ve iş sahiplerinin yaptığı stratejik hatalara değindim...



KULAK VERMEMEK: Ekibini dinlemeyen bir yönetici doğru bir iş ilerleyişi sağlayamaz. Ekip işi karşılıklı iletişimden geçer. İletişimi doğru sağlayan gruplar ise planlamayı daha doğru sağlar. Dinlemek, işlerin yolunda gitmesi açısından oldukça önemlidir.



BASKI YAPMAK: Bir iş alanındaki en geriye düşürücü dezavantajlarından birisi de baskıdır. Baskı işini en iyi yapan kişinin bile bu işi düzgün yapamamasına sebebiyet verir. Yöneticilerin bu noktada baskıyı azaltması ve görev bilincini karşısındaki kişiye daha dikkatli bir şekilde iletmesi ileriye dönük planlar için oldukça önemlidir.



ZAMANI YÖNETEMEMEK: Bu nokta işlerin ilerleyiş yapısının temelini oluşturur. Zamanı verimli ve doğru kullanan yöneticiler ekipleriyle hem sağlıklı iletişim kurar hem de üzerlerindeki kaygıyı azaltırlar. Bu noktada çalışanların da zamanını tıpkı iş sahipleri gibi yönetmesi 'iş yapısının' oluşmasını sağlayan en önemli yapı taşlarından birisidir.



BAĞ KURAMAMAK: Yöneticileri en çok zorlayan detaylardan birisi de çalışanların bulunduğu kuruma yalnızca zamanını doldurduğu bir iş yeri gibi bakmasıdır. Yöneticiler bu noktada aidiyeti yüksek kişilerle çalışmayı tercih ettikleri takdirde iş yüklerinin azaldığını ve yapılanmanın daha sağlıklı işlediğini fark edeceklerdir. Sonuçta hiçbir yönetici, yönetilmesi zor personellerle çalışmayı istemez.

Bu noktada ekip çalışmasına uygun, bir planın parçası olmayı seven kişilerle çalışmak işleri doğru yürütmek için doğru bir tercih olacaktır.