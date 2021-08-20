İçinde bulunduğumuz çağ, sürekli olarak yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Geleneksel davranış biçimi de miladını dolduruyor. Değişime ayak uydurarak, çağın gerekliliklerini yerine getirmek ise yeni dünya düzeninin en büyük derdi. Değişimin karşısında durduğumuz zaman, zamanın hızına ayak uyduramaz, geride kalırız en nihayetinde. Yararlanabileceğimiz her şeyin peşinden gitmek ise bu noktada çok önemli…



BİRAZ ESNEK OLUN

Dünya değişiyor, gelişiyor. Sürekli olarak bir yenilik arayışı var. Eski çağlara bakıldığında da bu şekilde davranışların karşımıza çıktığını görmek mümkün. İnsanoğlu hayatı kolaylaştıran yenilikler için ilk çağlardan bu yana hep mücadele içinde oldu. Bu durum günümüzde de form değiştirmiş bir şekilde devam ediyor. Bu durum tabii ki yarınlar için de geçerli olacak. Yeniliklere yetişmek ya da yeniliğe karşı kapalı olmamak için neler yapabiliriz?



YENİ RENKLER

Değişmen gerektiğini fark edersen kazanırsın. Sürekli bir devinim halindeyiz. Olan biten olaylar karşısında baka kalmak yerine, yeniliklere ihtiyacınız olduğunu fark edin. Hayattaki gelişmelere uzaktan bakıp iç geçirmeyin ve bir şekilde değişimin içerisinde olun! Değişim fark etmek ile başlar.

Neleri değiştirmen gerektiğini belirlemek ruhunu rahatlatır. Eski ile yeni arasında kaldığınız zaman aynaya dönüp bir bakın! Eksik olduğunuzu düşündüğünüz noktaları bulun. Hayatınızdaki değişim ile birlikte yaşamın hızına yetişeceğinizi hissedin. Haritası olan kaybolmaz!

Değişim için kararlı olmak atacağın en iyi adımlardan bir tanesidir Değişim güzel bir şeydir! Ancak emin bir şekilde yapıldığı zaman. Değiştirmek istediğiniz ne varsa, kararlarınızın arkasında durun. Hayatınıza katacağınız yeni renkler ile birlikte yeni bakış açılarını da keşfedin!

Alışkanlıklarını bozmaya ne dersin? "Onu yapmam!", "Böyle davranmam!" demeyin. Her gün yeni şeyler keşfettiğimiz, öğrendiğimiz bugünlerde, rutinlerinizi değiştirin. Alışılmışın dışına çıkın. Denemekten korkmayın! Dünya dışarıda!

Yeniliklere açık olmalısın... Hayatı yakalamak yeniliklere açık olmaktan geçer. İpin ucunu başından yakalarsanız, gerisinin daha kolay olacağını unutmayın. Eski düşüncelerinizi tamamen geride bırakmak zor olsa da yeniliklere ayak uydurmaktan geri durmayın! Değişime direnmeyin. Unutmayın ki siz değişirseniz dünya da değişir.