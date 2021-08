Hayatımızın her alanında iletişim bizim yapı taşımız rolünde; o olmadan ne ilişki kurabiliriz, ne de duygularımızı aktarabiliriz. Bu yazıda sizler için iletişimde pratik olmanın yaratacağı avantajları kaleme aldım.

İletişimin en önemli unsurlarından biridir hissetmek… Karşımızdaki kişinin hislerini bilmeden onun hislerine nasıl tercüman olalım? Beden dilimizle ve mimiklerimizle iletişimde bir uyum yakalamaya çalışırız. Bu uyumla birlikte iletişime geçeceğimiz kişi ile aramızda sağlam bir bağ oluşmasını isteriz. Sağlam bağlar kurarak iletişime geçmek, o iletişimi uzun ömürlü kılacaktır. Bunu unutmamalıyız.



DOĞRU İLETİŞİM KURAMAMA KORKUSU

İletişimde oluşan önyargılar ve yanlış anlaşılmalar her zaman büyük korkularımızdan biri olmuştur. Modern dünyanın bizlerin zamanını daha değerli hale getirdiği bu günlerde iletişime geçerken bile istemeden de olsa zamanı kontrol ediyoruz. Bu zaman içerisinde doğru iletişim kuramama korkusu da elbette zaman kullanımını engelliyor. Şunu bilelim ki, her şeyin başı sabır. Derin bir nefes alarak göz teması kurmalı ve iletişimimizi asla aceleye getirmemeliyiz. İnanın bana kendinizi ne kadar az kasarsanız, düşüncelerinizi o denli duru bir şekilde anlatırsınız.

Her söyleneni kişisel algılamamak gerekli. Her zaman günümüzde olmayabiliyoruz. Bunun yanı sıra bizim gibi karşımızda iletişime geçmeye çalıştığımız insanın da gününde olmasını beklememeliyiz. Sonuçta her söylenilen direkt kişisel algılanırsa vay halimize. Empati kurmak ve hayatlarımızın zorluklarını göz önünde bulundurmak daha sağlıklı bir iletişim kurmak açısından çok önemli. Gerginlikle söylenen sözleri ve gergin vücut dilini hayatın her alanında kişisel algılamak, bizi de olumsuz anlamda etkileyecektir.



DEĞİŞİMLER FARKLI HİSSETTİRİR

İletişim kurmanın bir önemli pratik noktası da sürekli aynı iletişim dilini kullanmamaktır. Hayatın içinde hep orada olan ama sadece önemli zamanlarda kendini gösteren değişim olgusu, iletişim stilimize uğradığı anda farklı bir hisse kapılırız. Sürekli aynı ruh halinde olmak insanı sıkar elbette… Standart kalıpların dışında ve güzel duyguları harekete geçiren bir iletişim dili geliştirmek, ilişkilerde pratik olmanın güzel bir yolu.