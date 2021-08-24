Kova Çağı'nda hangi burç hangi mesleğe daha yakın bakalım...

››› KOÇ: Hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Ön planda olmayı tercih eden Koç burçları, takdir edilmek isterler. Başarılı olabilecekleri meslekler ise yöneticilik ve ressamlık.

››› BOĞA: Üretkenlik ve pratiklik Boğa burçlarında öne çıkıyor. İnatçı oluşları sebebiyle giriştikleri her işte sonuç almak isterler. Başarılı olabilecekleri meslekler; doktorluk, mühendislik ve askerlik.

››› İKİZLER: Gözlem yetenekleri oldukça üst düzeydedir. Değişken özellikler gösterebilirler. Başarılı olabilecekleri meslekler bankacılık, avukatyık ve gazetecilik.

››› YENGEÇ: Akıcı üslupları ve iç dünyalarının zengin olması Yengeç burçlarını ön plana çıkarıyor Başarılı olabilecekleri meslekler halkla ilişkiler, psikolog ve hemşirelik.



››› ASLAN: İnsanları yönlendirme ve yardımcı olma konusunda başarılıdırlar.Sorumluluk almaktan çekinmezler. Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, yöneticilik ve güzellik uzmanlığı.

››› BAŞAK: Son derece titiz çalışırlar. Olaylara eleştirel yaklaşan Başak burçları, daha iyi yerlere gelmeyi hedefler. Başak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise muhasebecilik, eczacılık.

››› TERAZI: Sosyal yönü kuvvetli olan Terazi burçları, kişiler arasında denge kurmaya çalışırlar.

Terazi burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise mimarlık ve avukatlık.

››› AKREP: Hata yapmayı sevmezler. Durumları önceden sezme yeteneği ile önceden önlem almak isterler. Akrep burçlarının müzisyen, müdür veya polis olabilirler.

››› YAY: İkna konusunda oldukça başarılıdır. Kendisi gibi başkalarını da motive ederler. Yay burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler; turizm-otelcilik, öğretmenlik ve basın yayın.

››› OĞLAK: Çoğu zaman kurallara uyar. Disiplinlidir. Cesur kişiliğe sahiptir. Oğlak burçları diş hekimliği ve ticaret alanında başarılı olabilirler.

››› KOVA: Yenilikçi ve kreatif olmalarıyla dikkat çekerler. Araştırma yapma eğilimleri de yüksektir. Bilim insanı ve öğretmen olurlarsa kendilerini daha iyi ifade ederler.

››› BALIK: En önemli özellikleri değişkenlik olan su burçları için duygusallık ön plandadır. Hayal güçleri güçlüdür. Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, sanat dalları ve mimarlık.