Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Zeynep Turan Burçların kariyer rehberi
ZEYNEP TURAN
24 Ağustos 2021, Salı ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Burçların kariyer rehberi

Kova Çağı'nda hangi burç hangi mesleğe daha yakın bakalım...
››› KOÇ: Hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Ön planda olmayı tercih eden Koç burçları, takdir edilmek isterler. Başarılı olabilecekleri meslekler ise yöneticilik ve ressamlık.
››› BOĞA: Üretkenlik ve pratiklik Boğa burçlarında öne çıkıyor. İnatçı oluşları sebebiyle giriştikleri her işte sonuç almak isterler. Başarılı olabilecekleri meslekler; doktorluk, mühendislik ve askerlik.
››› İKİZLER: Gözlem yetenekleri oldukça üst düzeydedir. Değişken özellikler gösterebilirler. Başarılı olabilecekleri meslekler bankacılık, avukatyık ve gazetecilik.
››› YENGEÇ: Akıcı üslupları ve iç dünyalarının zengin olması Yengeç burçlarını ön plana çıkarıyor Başarılı olabilecekleri meslekler halkla ilişkiler, psikolog ve hemşirelik.

››› ASLAN: İnsanları yönlendirme ve yardımcı olma konusunda başarılıdırlar.Sorumluluk almaktan çekinmezler. Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, yöneticilik ve güzellik uzmanlığı.
››› BAŞAK: Son derece titiz çalışırlar. Olaylara eleştirel yaklaşan Başak burçları, daha iyi yerlere gelmeyi hedefler. Başak burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise muhasebecilik, eczacılık.
››› TERAZI: Sosyal yönü kuvvetli olan Terazi burçları, kişiler arasında denge kurmaya çalışırlar.
Terazi burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler ise mimarlık ve avukatlık.
››› AKREP: Hata yapmayı sevmezler. Durumları önceden sezme yeteneği ile önceden önlem almak isterler. Akrep burçlarının müzisyen, müdür veya polis olabilirler.
››› YAY: İkna konusunda oldukça başarılıdır. Kendisi gibi başkalarını da motive ederler. Yay burçlarının başarılı olabilecekleri meslekler; turizm-otelcilik, öğretmenlik ve basın yayın.
››› OĞLAK: Çoğu zaman kurallara uyar. Disiplinlidir. Cesur kişiliğe sahiptir. Oğlak burçları diş hekimliği ve ticaret alanında başarılı olabilirler.
››› KOVA: Yenilikçi ve kreatif olmalarıyla dikkat çekerler. Araştırma yapma eğilimleri de yüksektir. Bilim insanı ve öğretmen olurlarsa kendilerini daha iyi ifade ederler.
››› BALIK: En önemli özellikleri değişkenlik olan su burçları için duygusallık ön plandadır. Hayal güçleri güçlüdür. Başarılı olabilecekleri meslekler doktorluk, sanat dalları ve mimarlık.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA