İnsanlar ile olan bilgi paylaşımımız azımsanmayacak kadar fazladır. Güvenip özelimizi anlatırız. Peki, sır tutma konusunda burçlar etkili midir, etkiliyse bu etki ne kadardır?

Sizler için kaleme aldığım bu yazımda bu konuya değinmeye çalıştım.

KOÇ» Sır saklama konusunda en çok dert yanan burçlardan birisidir Koçlar. Duygularıyla hareket ederler. Koç burçları için belki bu yüzden de sır tutma konusunda pek başarılı oldukları söylenemez.

BOĞA» Boğa burçları arkadaşlıklarına çok önem verirler. Güvendikleri gibi güven de verirler. Sır saklama konusunda da oldukça başarılıdırlar.

İKİZLER» Konuşmayı çok seven hava grubunun değişken burçları, art niyetli olmasa da sırlarınızı paylaşabilirler. Bir İkizler ile sır paylaşmadan önce iyi düşünmeniz gerekir.

YENGEÇ» Su burçları, kendilerinden çok dostlarını sevdiklerini düşünürler.

Onlara zarar vermek istemedikleri gibi emanetlerine sahip çıkarlar. Yeter ki Yengeç burçları ile aranız bozulmasın.



ASLAN» Baskın davranışların burcudur Aslan… Ayrıca sır tutma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Ateş burçlarının değer verdikleri için yapamayacakları şey yoktur.

BAŞAK» Sır saklama konusunda güvenebileceğiniz burçlardan birisidir Başak burçları.

Toprak burçları kendilerine güvenip, sır veren kişileri yarı yolda bırakmazlar.

TERAZİ» Dengenin temsilcisi olan hava burçları, sır tutma konusunda başarılı değildir. Belki kötü niyetli değildirler ama bu sır saklayamadıkları gerçeğini değiştirmez.

AKREP» Sırlar konusunda hangi burca güvenebiliriz diye soracak olursanız, cevabı Akrep'tir. Su burçları ile paylaştıklarınız asla onlardan çıkmaz. Güven olmazsa olmazdır Akrepler için.

YAY» Akrepler için söylediklerimizi ne yazık ki Yaylar için söyleyemiyoruz.

Söylediğiniz sırları kendilerine göre değerlendiren Yay burçlarının deyim yerindeyse ağızlarında bakla ıslanmaz.

OĞLAK» Toprak burçlarına sır saklama konusunda güvenebilirsiniz. Verdikleri sözü her zaman tutarlar ve kimseyi yarı yolda bırakmazlar. Bir Oğlak burcu ile sır paylaşırken, içiniz rahat olabilir.

KOVA» Kova burçları için bu konuda net bir şey söylemek pek mümkün değil. Çok iyi sır sakladıkları gibi sırlarınızı bir anda ağızlarından kaçırabilirler.

BALIK» Su burçları, arkadaşlıklarına oldukça önem verirler. Güveninizi kazanmak ve samimiyet açısından sırrınıza karşılık kendi sırlarını anlatırlar.

Sır saklama konusunda onlara güvenebiliriz.