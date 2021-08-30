Sonbaharın başlangıcıyla yaz mevsimini geride bıraktık. Duygularımızı ve söylediklerimizi de sonbaharda daha fazla içselleştiriyoruz değil mi? Özellikle de özel hayatımızı…

Eylül ayı gezegen transitleriyle her zamankinden daha sıkıştıran bir ayın haberciliğini yaparken, ben siz değerli okurlarım için eylül ayının aşk hayatına getireceği etkileri kaleme aldım.



FARKLI BİR BOYUT

Bu ay içimizde tuttuğumuz duyguları bir bir dile getirmek isterken hayatın bize karşı olan sürprizlerini kaçırmak istemeyeceğiz.

Hem aşk, hem de aile ilişkilerimiz bizi duygusal anlamda farklı bir boyuta itebilir.



SÜRPRİZLER

Hem kendi özel hayatımızda, hem de yakın çevremizde sürpriz gelişmeler duyarken, uzun zamandır bir araya gelmesini düşlediğimiz kişilerin kaderleri bir şekilde kesişebilir.

Bize karşı duygu besleyen ve bu duyguları bize söylemek için adım atan kişiler kendilerini kilometrelerce öteden belli ederken, Eylül ayında aşka küsmüş olanların sayısındaki artışı da gözlemleyebiliriz.

'Eylül ayında aşkta kaybetmemek için neler yapılmalı?' derseniz...



SAĞDUYULU OLUN

Neler mi yapmalısınız? Hemen anlatayım...

Sürekli 'Ben çok meşgulüm' tavrından çıkmalısınız.

Sanata ilginiz varsa buradan hareketle hoşlandığınız kişiye duygularınızı belli edebilirsiniz.

Özel hayatınıza karşı eleştirel yorumlarda bulunmayan, olaylara tek pencereden bakan kişilerle iletişiminize ara verin.

Uzun süreli ilişkilerde yaşanacak sıkışmalarda sağduyulu olmalısınız.

Daima yaşadığınız güzel anların tadını çıkarmalısınız.

Hayat düşünmek için çok kısa, endişelenmek için ise çok uzun.

Kalbinizi sonuna kadar kapatmamalısınız.

Hayatta her şey olabilir.

Özellikle bu ay içerisinde sevdiğiniz kişiyle hararetli konuşmalardan kaçınmalısınız.