Hepimizin hayatları bir noktada standart bir hal alıyor ve tabiri caizse endüstrileşiyor. Bu noktada kişisel alanımızın dışına çıkmadan kendi içimizde hem birtakım kaygılar yaşıyoruz, hem de belli bir düzenle hayatımızı yoluna koymaya çalışıyoruz. Siz değerli okurlarım için bu yazımda evlerindeki dizayndan sıkılmış, hem zamanından, hem de alanından tasarruf etmek için evini değerlendiren tüyolar kaleme aldım.

Evimize daima yeni eşyalar almak istesek de bunun belli bir maddi güç gerektirdiğini unutmamak gerekiyor. Yeni eşyalar ve yeni mobilyalar dışarıdaki stresi evimizde atmak için en güzel etmenlerdendir. Evdeki alışkanlıklarımızı bir nevi eşyalarımız şekillendirir aslında. Evlerimizdeki mekanları ne kadar iyi kullanırsak, boş vakitlerimizi geçirmekten ve işten arda kalan mesai dışı zamanlarımızı harcamaktan keyif alırız. Bu sayede evimizin dışında sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırmayız. Sonuçta tasarruf etmek isterken dış mekanlarda bulunmak maddi anlamda da uzun vadede bizi zorlayabilir. En güzel dinlenme durağımız olan evimizi bu şartlara göre değerlendirmek en doğrusu…

Gözlerimize aşina gelen konseptler ev dekorasyonunda genelde tercih edilen konseptlerdir. Bu noktada doğal konseptler uygulamak mekanlarımızı daha avantajlı kullanmak açısından değerli. Yoğunlaştığımız ne varsa buna uygun konseptler yapmak evimizde daha verimli vakit geçirmemizi sağlar. Örneğin;



Kullanılmayan eşyaların olduğu odaları daha kullanışlı eşyalar doldurarak kullanabiliriz.

Fazla eşyaları çöpe atmaktansa her şekilde onlardan faydalanmalıyız.

Kitap okuma alışkanlıklarımız varsa evimizin küçük bir köşesine kitap rafları koyabilir, olası dağınıklıkların önüne geçebiliriz.

Sporu seviyorsak bir köşesini bu işe uygun hale getirebiliriz.

Kısacası ev bizim evimiz. Burayı sakin bir mabede dönüştürmek de ruhumuzu daraltan bir dört duvara çevirmek de bizim elimizde.

Hem zamanımızdan, hem de mekanımızdan tasarruf ederken üstünkörü bir yaklaşım gütmek aradığımız o rahatlama hissini vermeyecektir. En küçük detayına kadar evlerimizdeki dizaynı oturtmak sık sık değişim yapmaktan bizi alıkoyacağı gibi evimizde verimli vakit geçirmek konusunda bize ön ayak olacaktır.