Modern dünya ve hızlı yaşam işlerimizden kafamızı kaldırmamamıza ve sağlığımızı geri plana atmamıza sebep oluyor. Oysa düzenli şekilde egzersiz yapmak, kas gücü ve bedensel esnekliğin yanı sıra kalp-damar sistemini güçlendirir. Düzenli egzersiz yapmak, gündelik hayatın gerilimini hafifleteceğinden, akıl ve ruh sağlığı açısından da faydalıdır. Peki, ağrılara elveda demek isterken nasıl bir yol haritası izlemek gerekiyor?

Özellikle masa başı çalışanlarının tüm gün hareketsiz kalmaları sırt ve bel ağrılarını artırırken, ofis içinde dahi yapılabilecek ufak tefek egzersiz hareketleri rutin haline getirilmeli. Hiçbir şey yapılmayacak gibiyse, gün aşırı en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş bile vücudunuza zindelik sağlamaya yetecektir.



Hepimiz gün sonunda kendimizi yatağa atmanın hayalini kurarız. Huzurlu bir uyku için en önemlisi başımızı yastığa koyarken aklımızdan geçen şey, ertesi günün stresini veya kötü geçen günümüzü düşünmemek olmalı. "Bugün de şöyle kavga ederken keşke bunu da deseydim!" demek, uykuya dalmadan önce kendimizi germekten ve uykumuzu bölmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Yanımızdan ayırmadığımız telefonlarımızı, uyumadan en az bir saat önce kapatmamız hem gözlerimizin cihazın içinden gelecek ışınlarla hırpalanmasını önleyecek, hem de rahat bir uykuya dalmak için bize çok yardımcı olacaktır. Sakin bir uyku için, ekranlardan uzak durmanın faydası var. Organlarımız kendini uyku esnasında yenilediği için karanlık ve sessiz bir ortamda uyumamız daha etkili olacaktır. Uyku sorunu çekiyorsanız, uyku gözlükleri veya sakinleştirici doğa seslerini kullanabilirsiniz.

Her adımımızda, artık hayatımızın en büyük parçası haline gelen stresten olabildiğince uzak kalmalıyız. Evet söylemesi kolay fakat yapması zor… Ama kendimizi koruyabilmek için stresi yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yapılacaklar listemizden madde sile sile günü ve zamanı planlayabilirsek, zamanımızı daha iyi değerlendirebiliriz. Bu sayede acele ve telaşa kapılmadan iş ortamında veya günlük yaşantımızda stresi biraz daha uzak tutabiliriz.