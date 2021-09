Yeri gelir plan üstüne plan yaparız hayatımızda. Yeri gelir akışına bırakarak yaşamaya çalışırız. Her şekilde de hayatı bir yaşayış biçimimiz vardır. Tıpkı bunun gibi düşünürsek, hızına yetişemediğimiz ve bizi her gün şaşırtmaya devam eden dünyamızda karşı karşıya, göz göze geldiğimiz her insanın da bir öyküsü vardır.



AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Dinlemek ne kadar güzeldir. Özellikle de sevdiğimiz, değer verdiğimiz kişilere karşı… Burada dinleyici olmak bir o kadar güzelken, fazlası da bizi etkilemez mi? İnsanların hayatlarındaki kırılmaları, dertleri dinlerken bu dertlerin bir ucu da bize dokunmaz mı? Bunun gibi sorular aklımızda bir kere bile olsa beliriyorsa, dinlediğimiz kişinin artık hayatındaki her süreci bize aktardığına karar veririz. Şunu da unutmamamız gerekiyor; dinlemek ve insanları yönlendirmek ne kadar değerli bir hareket olsa da, kimi zaman kişilerin kendi kararlarını kendisi vermesi ve sonuçlarına da göğüs germesi gerekiyor. Herkesin hayatı kendisine göre zordur. Yaşam standartlarına da takıldığımız durumlar oluyor. Kimi zaman kendi halimize, kimi zaman da çevremizdeki gördüğümüz kişilere üzülüyoruz. Bu kadar üzülmeye ve her derdi içselleştirmeye de gerek yok. Hayat herkese göre farklı yapılar inşa eder, farklı sokaklar serer önüne, bu serüvende ise bir noktada yalnız kalırız. Zorlukları yaşamadan keşfetmek ise en zoru… Mücadeleyi bırakmadan kararlar almak da en doğrusu…



KONUŞMAK STRESİ ALIR

İşimizin yoğunluğu, özel hayatımızın bizi zorlayan süreçleri ve bunun gibi bizi hem duygusal, hem de mental anlamda etkileyen olayları birileriyle konuşmadan atlatamadığımızı hissettiğimiz zamanlar da oluyor. Bu zamanlarda ise bizi en iyi anlayan kişilere başvurup onlarla konuşma isteği duyuyoruz. Dolayısıyla kendi öykümüzü de sevdiğimiz kişilerle paylaşmaktan geri kalmıyoruz. Bunun ne denli stres azaltan bir aktivite olduğunu ise yaşadıkça, anlattıkça görürüz. Şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız; gemimizin yönünü her zaman biz belirleriz. Rotası olmayan bir gemi ise dalgaların savurmasıyla hedefini şaşırabilir.