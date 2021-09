Hayatımızdaki her sürecin kendine göre bir dinamiği ve akış şekli vardır. Evliliğimizin en değerli hediyeleri olan çocuklarımızı anlamak ise evlilik yaşantımızdaki en önemli dinamiklerden birisidir. Öyle ki bu dinamik hem bizim hem de çocuğumuzun yaşamını ömrünün sonuna kadar etkiler. Çocuklarımızın hayatımızın içerisindeki akışını sorgularken onları anlamak için neler yapıyoruz?



DUYGULAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

İletişimin başında duygu vardır. Duygularımız olmadan iletişim kuramayız. Elbette duygularımızı iletişimimiz ile birleştirdiğimizde olumlu sonuçlar almak ise kaçınılmaz olacaktır. Çocuklarımızın gelişimi için ilişkilerimizde duygusal bağ kurmak ise hayati bir önem taşıyor. Her zaman birbirimizi anlayamasak da empatiden yoksun tavırlar gütmemeliyiz. Onu gerçekten anlayabilmek için çaba sarf etmek değerli bir mesaidir. İletişim, kurulması en zor köprülerden birisidir. Hele bir de iletişim kurmaya çalıştığımız kendi ailemizden, canımızdan birisi olunca. Bu noktada yapılan bazı hataların etkileri uzun zamanlar devam edebilmekte ve çocuklarımızda kalıcı karakteristik etkiler bırakabilmekte. Ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu ilişkilerde en çok yapılan hatalar ise;

Aşırı ön yargılı davranmak

Sürekli telkin ederek ve elindeki imkanlarla tehdit ederek konuşmak.

Özellikle çocuğumuzu eğitim süreci konusunda empati kurmadan kesin yargılara maruz bırakmak.

En küçük hatada bile mangalda kül bırakmamak. Bırakın çocuklarımız hata yapsın. Hata yaparak olgunlaşacaklardır. Burada hayattaki rehberi olarak ona kılavuzluk etmek ise size düşüyor.

Çocuğun düşünlerine hevesli bir şekilde dinleyici olamamak.

En önemli hususlardan birisi ise çocuğa dengeli davranmak. Ne ona çok çocukça davranın ne de aşırı otoriter olun.



KİŞİSEL DÜŞÜNMEMEK GEREKİYOR

En nihayetinde bu hayatı yanlız yaşamıyoruz. Bir noktadan sonra kendimize bir yuva kuruyoruz. Yuva kurmak ise sadece evlenip çocuk sahibi olmakla bitmiyor. Hayatın asıl sınavı buradan sonra başlıyor. Çocuğumuzu anlamak ve onunla duygudaşlık yapmak ise anlayışlı bir ebeveyn olmanın en büyük yapıtaşı. Çocuğumuz söz konusu olduğunda sevginin rolü ise yadsınamaz.