Birçoğumuz "Ayrılığın mevsimi olmaz" diyoruz. Ancak sonbahar ayının ayrılıkları çağrıştırdığını da çok iyi biliyoruz. Eylül ayının sakince sonbaharı getirişini seyrededuralım, sararan yapraklarla beraber duygularımızdaki değişimi de gözlemleyeceğiz.



ACABA MUTLU MUYUM?

İkili ilişkiler konusunda yeni tecrübeleri, yol ayrımlarını ve kırılmaları bizlere hissettirirken aslında aşka karşı olan duruşumuzda da farklı bir konumda olabiliriz. Örneğin kalbini kimseye açmak istemeyen kişiler, bir anda sohbet ettikleri kişilerle önemli sırlarını paylaşırken, gökyüzü transitlerinin getirdiği duygusal dalgalanmalar iki sert karakteri bile birbirine yakınlaştırabilir. Kısacası en zıt karakterler bile bu ay kendi ortak noktalarını, ortak tecrübelerini keşfedebilirler.







Kendi duygularımızın da hasadını yaptığımız bir aydan geçerken verdiğimiz emekleri ve bu emeklerin karşılığını daha net görmek isteyeceğiz. Dolayısıyla ilişkilerimizdeki mükemmel uyum kavramı bir ay boyunca aklımızdaki en büyük sorulardan birisi olabilir. Acaba mutlu muyum? Benden başkasını düşünüyor mu? Benimle mutlu mu? Bu gibi soruları kendimize bol bol sorarken çevremizdeki ilişkilerin gidişatını da yakından takip etme şansı bulabiliriz.

İlişkilerimizdeki kırılmaları ve verilen kararların büyüklüğünü eylül ayı bizzat bizlere göstere dursun, ruhumuzun da rahatlamaya ihtiyacı olduğunu anlayacağız. Birbirini sıkan ilişkiler, çıkmazlara giren ve orta yol bulamayan birliktelikler yollarını çizebilir.



İLİŞKİ ENGELLİ BİR YOL

Ayrılığı tetikleyen etmenler neler?

Karşımızdaki insanı aşırı derecede kısıtlamak

Beyaz yalan kisvesi altında ilişkinin içine sürekli yalan sokmak

İlgi konusunda dengeyi tutturamamak; ya aşırı değer vermek ya da hiç ilgi göstermemek gibi.

Sevdiğimiz insanın aynı zamanda bir arkadaşı olduğumuzu unutmak

İlişkide sürekli tek taraflı düşünmek ve karşı tarafın değer verdiği duyguları hiçe saymak.

İlişki; birlikte çıkılan ve engebelerle dolu bir yol. Sonbahar ise bu yol arkadaşlıklarının çeşitli engeller yüzünden ayrı yollara rota çizileceğinin haberciliğini yapabilir.