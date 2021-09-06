- KOÇ: Eylül ayının birbirinden şaşırtıcı günleri, sonbahara hızlı gireceğinin sinyalleri ile başlayacak. Kariyer konuları ön plana çıkarken, alacağın kararlarla etrafındaki kişileri şaşırtabilirsin.

- BOĞA: Yaz aylarındaki hareketliliğin, eylül ayının ikinci haftasına da yansıyacak. Kişisel isteklerin öne çıkarken, ailevi konular da gündemine gelebilir. Özellikle çarşamba günü beklenmedik gelişmeler olabilir.

- İKİZLER: Keşke yaz ayları bitmeseydi diyeceğin günler başlıyor. Yaz için planlarını hayata geçirdikten sonra yoğun temponun içerisine girecek olman, ayın ilk haftasında seni zorlayabilir.

- YENGEÇ: Değişimden korkma. Tamam geçmişini unutma ama geçmişle beraber yaşamaya da devam etme. Cuma günü yeni fırsatlar karşına çıkarken, net tavırların dikkat çekecek.

- ASLAN: Ayın başından ipleri sıkı tutmaya kararlı olduğunu herkese gösterdin. Evet yaz aylarında kendini biraz salmış olabilirsin. Ama gökyüzü, sonbahar ile toparlanman gerektiğini hatırlatacak. İşaretlere kulak vermeyi unutma.



- BAŞAK: Mevsim değişir de senin planların değişmez mi? Planlarını ve programını mevsime göre ayarlayacak olman, alışma süreni kısaltacak. Yeni insanlar çevrene katılırken, arkadaşlık bağların güçlenecek.

- TERAZİ: Yeni hafta senin için hareketli başlıyor. Merkür'ün burcunda hareket etmesi, iletişimini baştan aşağıya etkileyebilir. Pazartesi günü senin için öne çıkarken, çevrendeki kişilerin fikirlerini duymazdan gelmemelisin.

- AKREP: Yeni ay, yeni başlangıçları da beraberinde getirecek. Kariyer hayatınla ilgili önemli konular bu hafta karşına gelirken, seçimlerinde zorlanabilirsin. Karar sürecinde geç kalmamalısın; benden söylemesi.

- YAY: Gökyüzünün işaretleri doğru yolda olduğunu gösterecek. Planlarının hayata geçmesi için gösterdiğin çabalar karşılık bulacak. İlişkiler konusunda da çekimserliği üzerinden atman, aşk hayatını hareketlendirecek.

- OĞLAK: Pes etmek ruhunda yok. Çevrenden gelecek hayal kırıklıkları motivasyonunu bozabilir. Kulaklarını tıka ve denemekten vazgeçme. Unutma ki kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.

- KOVA: Planlarını detaylandırmalısın. Plan yapmadığından başının ağrıdığını en iyi sen biliyorsun. Hafta sonu senin için ayın ilk haftasında öne çıkarken, tüketeceğin besinlere de dikkat etmelisin.

- BALIK: Gezegen hareketleri, yeni bir haftaya sakin başlayacağını işaret ediyor. Bu durum bütün hafta için geçerli değil tabii ki. İlerleyen günlerde tempon artarken, kendinle ilgilenmeyi unutma.