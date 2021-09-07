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Haberler Zeynep Turan Başak Yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?
ZEYNEP TURAN
07 Eylül 2021, Salı ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Başak Yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?

Bugün, toprağın değişkeninde bir Yeni ay gerçekleşecek. Etkileri de alelade olmayacak. Yeni ay'ın bu etkilerini sizler için özel olarak çalıştım. Merak ediyorsanız, birlikte keşfetmeye var mısınız?
✦ KOÇ
Sağlığınıza ve konfor alanınıza daha fazla odaklanmak isteyeceksiniz.
Harcamalarınız sınırı aşabilir, dikkat!
✦ BOĞA
İşinizdeki sorumluluklar artabilir.
İlişkinizde daha yapıcı olduğunuz günlerdesiniz, sürprizler kapıda!
✦ İKİZLER
Ailenizdeki sorunlu ilişkiler bir düzene giriyor.
Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmanız an meselesi.
✦ YENGEÇ
Evinizdeki teknolojik gereçlerle sınanmanız olası.
Size verilen sözlerin tutulmasını istiyorsunuz.
✦ ASLAN
Kafanızı para konusunda daha çok yoracaksınız.
Kariyeriniz açısından eşine zor rastlanır bir dönemde olduğunuzu unutmayın.

✦ BAŞAK
Burcunuzdaki Yeni ay, akrabalarınızla olan mesafenizi yeniden sorgulamanıza ön ayak olacak.
Evliliğinizdeki düzeni sağlamak kalbinize huzur verecek.
Satın alma ya da satma gibi konular hızlanabilir.
✦ TERAZİ
İlişkinizde ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz.
Çalışkanlığınız dolup taşacak, size öykünenler çoğalacak.
✦ AKREP
Ekip çalışmalarındaki etkinliğiniz gözlerden kaçmayacak.
Kendi işinizi kurmak için ilk somut girişimleri bu ay yapacaksınız.
✦ YAY
Kardeşlerinizin kendi hayatını kurmak için yapacağı yeni başlangıçlar, yüklerinizi azaltacak.
Yeni ay ile beraber çalışma rutininizi değiştirmek isteyeceksiniz.
✦ OĞLAK
Yurt dışı ile olan bağlantılarınız Yeni ay ile beraber daha çok artacak.
Hukuki konularınız, davalarınız sonuca ulaşacak.
✦ KOVA
Bireysel tavırlarınızla ailenizle sık sık karşı karşıya gelebilirsiniz.
Mutfağınız için her zamankinden daha çok para harcayabilirsiniz.
✦ BALIK
Sorunları çözüyorsunuz.
İşiniz hakkında radikal değişiklikler söz konusu, yeni bir sektöre atılmak sizin için sürpriz olmayacak.

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