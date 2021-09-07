Bugün, toprağın değişkeninde bir Yeni ay gerçekleşecek. Etkileri de alelade olmayacak. Yeni ay'ın bu etkilerini sizler için özel olarak çalıştım. Merak ediyorsanız, birlikte keşfetmeye var mısınız?

✦ KOÇ

Sağlığınıza ve konfor alanınıza daha fazla odaklanmak isteyeceksiniz.

Harcamalarınız sınırı aşabilir, dikkat!

✦ BOĞA

İşinizdeki sorumluluklar artabilir.

İlişkinizde daha yapıcı olduğunuz günlerdesiniz, sürprizler kapıda!

✦ İKİZLER

Ailenizdeki sorunlu ilişkiler bir düzene giriyor.

Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmanız an meselesi.

✦ YENGEÇ

Evinizdeki teknolojik gereçlerle sınanmanız olası.

Size verilen sözlerin tutulmasını istiyorsunuz.

✦ ASLAN

Kafanızı para konusunda daha çok yoracaksınız.

Kariyeriniz açısından eşine zor rastlanır bir dönemde olduğunuzu unutmayın.



✦ BAŞAK

Burcunuzdaki Yeni ay, akrabalarınızla olan mesafenizi yeniden sorgulamanıza ön ayak olacak.

Evliliğinizdeki düzeni sağlamak kalbinize huzur verecek.

Satın alma ya da satma gibi konular hızlanabilir.

✦ TERAZİ

İlişkinizde ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz.

Çalışkanlığınız dolup taşacak, size öykünenler çoğalacak.

✦ AKREP

Ekip çalışmalarındaki etkinliğiniz gözlerden kaçmayacak.

Kendi işinizi kurmak için ilk somut girişimleri bu ay yapacaksınız.

✦ YAY

Kardeşlerinizin kendi hayatını kurmak için yapacağı yeni başlangıçlar, yüklerinizi azaltacak.

Yeni ay ile beraber çalışma rutininizi değiştirmek isteyeceksiniz.

✦ OĞLAK

Yurt dışı ile olan bağlantılarınız Yeni ay ile beraber daha çok artacak.

Hukuki konularınız, davalarınız sonuca ulaşacak.

✦ KOVA

Bireysel tavırlarınızla ailenizle sık sık karşı karşıya gelebilirsiniz.

Mutfağınız için her zamankinden daha çok para harcayabilirsiniz.

✦ BALIK

Sorunları çözüyorsunuz.

İşiniz hakkında radikal değişiklikler söz konusu, yeni bir sektöre atılmak sizin için sürpriz olmayacak.