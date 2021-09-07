Bugün, toprağın değişkeninde bir Yeni ay gerçekleşecek. Etkileri de alelade olmayacak. Yeni ay'ın bu etkilerini sizler için özel olarak çalıştım. Merak ediyorsanız, birlikte keşfetmeye var mısınız?
✦ KOÇ
Sağlığınıza ve konfor alanınıza daha fazla odaklanmak isteyeceksiniz.
Harcamalarınız sınırı aşabilir, dikkat!
✦ BOĞA
İşinizdeki sorumluluklar artabilir.
İlişkinizde daha yapıcı olduğunuz günlerdesiniz, sürprizler kapıda!
✦ İKİZLER
Ailenizdeki sorunlu ilişkiler bir düzene giriyor.
Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmanız an meselesi.
✦ YENGEÇ
Evinizdeki teknolojik gereçlerle sınanmanız olası.
Size verilen sözlerin tutulmasını istiyorsunuz.
✦ ASLAN
Kafanızı para konusunda daha çok yoracaksınız.
Kariyeriniz açısından eşine zor rastlanır bir dönemde olduğunuzu unutmayın.
✦ BAŞAK
Burcunuzdaki Yeni ay, akrabalarınızla olan mesafenizi yeniden sorgulamanıza ön ayak olacak.
Evliliğinizdeki düzeni sağlamak kalbinize huzur verecek.
Satın alma ya da satma gibi konular hızlanabilir.
✦ TERAZİ
İlişkinizde ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz.
Çalışkanlığınız dolup taşacak, size öykünenler çoğalacak.
✦ AKREP
Ekip çalışmalarındaki etkinliğiniz gözlerden kaçmayacak.
Kendi işinizi kurmak için ilk somut girişimleri bu ay yapacaksınız.
✦ YAY
Kardeşlerinizin kendi hayatını kurmak için yapacağı yeni başlangıçlar, yüklerinizi azaltacak.
Yeni ay ile beraber çalışma rutininizi değiştirmek isteyeceksiniz.
✦ OĞLAK
Yurt dışı ile olan bağlantılarınız Yeni ay ile beraber daha çok artacak.
Hukuki konularınız, davalarınız sonuca ulaşacak.
✦ KOVA
Bireysel tavırlarınızla ailenizle sık sık karşı karşıya gelebilirsiniz.
Mutfağınız için her zamankinden daha çok para harcayabilirsiniz.
✦ BALIK
Sorunları çözüyorsunuz.
İşiniz hakkında radikal değişiklikler söz konusu, yeni bir sektöre atılmak sizin için sürpriz olmayacak.