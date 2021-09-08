2021'in eylül ayı, Ay boşlukta salınırken başladı. Bununla beraber Türkiye'nin Ay burcuyla da ilişki kurdu. Sonbaharın ilk ayı dolayısıyla ülkemizi hızlı günlere tabi tutacak. Son iki buçuk yıldır problem yaşadığımız ülkelerle ilişiklerimiz değişecek.



DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

Bir yandan Satürn-Neptün 45'liğiyle de başlayacak eylül ayında tüm dünya Türkiye'nin 'ta kendisi' ile tanışacak. Ülkemizin demir–çelik ve sanayi sektöründeki büyüme hacminin artması dünyada üretimin bu tarafa kaydığını görmemizi sağlayacak.

Köklü reformların yapıldığı ayın diğer adı eylül olurken, ağır sanayi talebinin Türkiye'den sağlanacak olması piyasalarda can suyu olarak yorumlanacak.

İnsanlık ileri gitmek için var gücüyle uğraşırken tarih de geleceğe ışık tutmak için küllerinden doğacak.

Dün toprak burcunda gerçekleşen Yeni ay'ın arkasında hareket eden jenerasyon gezegenlerin kontağı farklı bir dönüşümden geçtiğimizi görmemizi sağlayacak.

Orta Doğu'da mezhepler üzerine yapılan konuşmaların daha çok derinleştiğini fark edeceğiz.



GÖÇMEN POLİTİKALARI

2021 eylül ayı ülkemize neleri getiriyor?

Merkür geri gitmeye başladığında ise tarih 28 Eylül'ü gösterecek. Ülkemizde yasama - yürütme ve özlük hakları gibi konular gündeme gelebilir.

Kamuoyu, zamanında alınan kararların ne denli sağlıklı olduğunu düşünürken gelecek için de aynı konuşmalar yapılabilir.

Bunun yanı sıra 2021 yılının Terazi burcundaki Merkür gerilemesi Türkiye'nin natal haritasında Merkür ve Satürn de aktif olacak.

Orta Doğu'nun eş zamanlı hareketliliği en çok Avrupa ülkelerinin derdi olacak.

Avrupa göçmen politikaları ve sınır kapıları konusunda belirleyici ülkenin sadece İngiltere değil Fransa olduğuna da tanıklık edeceğiz.

Göç konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de bolca müzakereler edilecek.

Orta Doğu'nun yaraları büyüdükçe İran'ın sorunları, sınırlarımıza kadar dayanabilir.